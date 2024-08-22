“شوف هتقبض امتى يامحظوظ” موعد صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024.. كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية المغربية عن موعد صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024، فسوف يبدأ الصرف من يوم الخميس الموافق 15 من شهر أغسطس الجاري ومن المؤكد أن يستمر الصرف حتى يوم الأحد الموافق 25 من نفس الشهر ويوم الإثنين الموافق 26 أغسطس وهو الموحد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين في المغرب، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطنين.

موعد صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة رواتب المتقاعدين بنحو 5%، ويتم صرف الزيادة الجديدة مع رواتب شهر أغسطس وتلك الزيادة تأتى فى ظل سعي الحكومة المغربية إلى توفير الدعم للمواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وجاء الحد الأدنى للزيادة الجديدة في معاشات التقاعد بنحو مائة درهم.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات الصندوق المغربي للتقاعد 2024

أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني بكل سهولة حيث أتاحت وزارة المالية العديد من الخدمات الإلكترونية ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن الرواتب وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: