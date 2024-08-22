“أخيرا” موعد عرض مسلسل عثمان والقنوات الناقلة له 2024

يترقب عشاق الدراما التاريخية موعد عرض مسلسل عثمان في موسمه الجديد الذي يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية وبطولات المؤسس عثمان بن أرطغرل، ومع اقتراب انطلاق الحلقات الجديدة يزداد الحماس لمعرفة تطورات الأحداث والصراعات التاريخية التي يرويها المسلسل، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة حيث يعد هذا المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية التي تنقل صورة حية عن التاريخ العثماني وجذوره.

موعد عرض مسلسل عثمان 2024

يجدر بالذكر أن مسلسل عثمان يُعتبر من أبرز الأعمال التاريخية التي حققت نجاحًا باهرًا في الآونة الأخيرة وذلك بفضل الأحداث المثيرة والمتقنة التي يقدمها إلى جانب الأداء المتميز لعدد من الممثلين البارزين مثل بوراك أوزجيفيت، ديدام بالشين، وراغب سافاش، لذا ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقات الأولى من الموسم السادس المقرر انطلاقه في آخر شهر سبتمبر أو أول أكتوبر 2024 ومن المتوقع أن يستمر المسلسل في عرضه الأسبوعي المعتاد مساء الأربعاء حيث يبث عند الساعة الثامنة مساءً مع إعادة للحلقة مترجمة في الساعة التاسعة.

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الخمسة الأولى من مسلسل عثمان، يترقب المشاهدون بشغف انطلاق الموسم السادس هذا المسلسل الذي جذب آلاف المتابعين حاز على شهرة واسعة بفضل حبكته المشوقة وأحداثه المثيرة، ومع بدء عرض الموسم الجديد يتزايد اهتمام الجمهور بمعرفة الترددات الخاصة بالقنوات التي ستبث الحلقات الجديدة ليتمكنوا من متابعة التطورات واستعادة ذكريات المواسم السابقة، لذلك نقدم لكم في موقعنا البديل الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة لهذا المسلسل التاريخي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك تنزيل قناة الفجر بسهولة عبر التردد التالي

التردد 12034 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد قناة ATV التركية

بعد عرض تردد قناة الفجر الجزائرية، يمكننا عرض تردد قناة أخرى وهي قناة ATV التركية عبر التردد التالي: