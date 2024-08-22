بشرى سارة للمواطنين العراقيين.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وشروط استحقاق الدعم

يمكنك معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يسعى المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى معرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة لعام 2024، وقد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية هذه الدفعة الأخيرة بهدف تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود والفئات المحتاجة، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية برنامج الوجبة الأخيرة لدعم الأسر المحتاجة والأفراد ذوي الدخل المحدود، بهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير الرعاية الصحية لهم، وللاستفادة من هذه الوجبة، هناك شروط محددة يجب أن تتوفر، كما أعلنت الوزارة عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ويمكن للمواطنين الاطلاع على هذه الأسماء من خلال اتباع خطوات بسيطة تم الإعلان عنها.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق؟

للحصول على دعم الوجبة الأخيرة، يجب استيفاء مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية ومقيمًا بشكل دائم داخل العراق.

أن لا يكون للمتقدم مصدر دخل شهري ثابت.

يجب أن يكون عمر الرجل بين 18 و60 عامًا.

بالنسبة للمرأة، ينبغي أن يتراوح عمرها بين 15 و60 عامًا.

كيف استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة؟

تعتبر الوجبة الأخيرة جزءًا أساسيًا من الدعم الذي يحتاجه المواطنون لتلبية احتياجاتهم اليومية مثل الغذاء والرعاية الصحية، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، وقد أعلنت الوزارة عن خطتها لنشر أسماء المستحقين لهذه الوجبة، حيث يمكن للمواطنين التحقق من أسمائهم عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، وقد أوضحت الوزارة خطوات الاستعلام، وهي كالتالي: