“من هنا” رابط التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024 الخطوات والشروط المطلوبة

التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024، تسعى دائماً الحكومة الأردنية إلى مساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتوفير العديد من برامج الدعم حيث أعلن الملك عبدالله الثاني عن منحة المكرمة الملكية وذلك بهدف رفع مستوى التعليم بالمناطق النائية وهي مكرمة مقدمة للطلاب المقيدين بمدارس البادية من أجل استمرارية تعليمهم، تزايد البحث من قبل الكثير عن معرفة كيفية التسجيل في المكرمة للحصول على الدعم المقدم الذي يقدر بنحو مائة دينار.

كيفية التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024

المكرمة الملكية تعتبر من أبرز وأهم برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة الأردنية بإشراف من الملك عبدالله، ويمكن التسجيل في المكرمة الملكية بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع المكرمة الملكية.

اضغط على التسجيل في المكرمة.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

اضغط على كلمة إرسال الطلب.

شروط الحصول على المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة المكرمة الملكية وضمان وصول الدعم لمستحقيه وهي تتمثل فيما يلى:

عدم حصول المتقدمة على أى دعم آخر مقدم من الحكومة.

أن يتم صرف مبلغ الدعم في الأمور الأساسية ويجب تقديم تقرير عن ذلك لمدة ثلاث شهور من وقت استلام الدعم.

أن يكون الشخص المتقدم مسجل في هيئة الحماية الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المكرمة

يجب توافر مجموعة من المستندات والأوراق للتسجيل في المكرمة الملكية وهي: