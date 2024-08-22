الحلقة الأولي من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس عبــر قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعد.. أحـــداث ولا أقــوي من ذلك تحبس الأنفاس

لم يحظى مسلسل في التاريخ بنفس الاهتمام الذي حظى عليه مسلسل قيامة عثمان حيث يتطلع إلى معرفة موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس عدد لا نهائي من الجمهور المحب والمتابع للمسلسل منذ سنوات مضت، ويحكي المسلسل قصة تاريخية وأحداث عظيمة حدثت كلها أثناء نشأة الدولة العثمانية على يد قائدها ومؤسسها المؤسس عثمان ومن قبله والده المؤسس أرطغرل، وإليكم أهم المعلومات المتداولة عن المسلسل في التقرير التالي.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يترقب عرض أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس عدد كبير جدا من الجمهور في الوطن العربي بل وفي العالم الإسلامي وذلك بخاصة أن المسلسل يتم عرضه منذ أكثر من خمس سنوات ماضية، فقد استطاع المسلسل بفضل جودته العالية يتشابك مع عقول الجمهور وذلك في من خلال الأحداث العظيمة التي يقدمها، ويشارك في تقديم هذا المسلسل عدد من الممثلين منهم:

الممثل بوراك أوزجيفيت وهو الذي يقوم بدور عثمان بن أرطغرل.

الممثلة أوزجي تورير التي تقوم بدور بالا خاتون، زوجة عثمان الأولى.

الممثلة يلديز كاجري أتيكسوي التي تقوم بدور مالهون خاتون، وهي زوجة عثمان الثانية.

القنوات الناقلة للمسلسل

مما لا شك فيه أن مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من الأعمال الدرامية الجاذبة للجمهور لذلك فإن عدد كبير من القنوات يقوم بعرض حلقاته، ولكن بعد من أبرز هذه القنوات هي قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية والتي تتمثل المعلومات الخاصة بهم في التالي:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي هو نايل سات.

اسم القناة هو ATV التركية.

التردد الخاص بالقناة هو 10796.

أما عن معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة فهو ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية