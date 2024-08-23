اكتشف كنوز مصر المفقودة.. استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد عبر الأقمار الصناعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 هيمن على محرك البحث جوجل، حيث تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الفضائية المخصصة في تقديم محتوى واقعي بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية، كذلك تقدم صفات وحياة الكائنات الحية التي تشاركنا على كوكب الأرض، والعديد من البرامج المميزة التي يتابعها ملايين المواطنين في الوطن العربي، قناة ناشيونال جيوغرافيك تذاع بعدة لغات في دول مختلفة حول العالم فالقناة لها شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج التي لها شعبية غفيرة في الوطن العربي، من أبرز هذه البرامج:

كنوز مصر المفقودة.

الحياة البرية.

عندما تهاجم القروش.

سمكة التونة العنيدة.

أساليب البقاء.

هجوم أسماك القرش.

الناجي البدائي.

عالم المحيطات.

أمن المطارات.

برنامج تحقيق الكوارث الجوية.

السمكة البرية.

السباق إلى مركز الأرض.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024

يتساءل العديد من متابعي وعشاق قناة ناشيونال جيوغرافيك عن التردد الجديد للقناة، حيث يمكن مشاهدة القناة بجودة HD عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11411.

مستوى الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

يمكن مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي عبر القمر الصناعي عربسات بجودة HD، فقط من خلال إضافة هذه البيانات في الأماكن المحددة لتنزيل القناة: