كم باقي على نهاية موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية العام 2024 وما الخطوات والرسوم؟ هيئة تقويم التعليم والتدريب توضح

يعتبر الحصول على الرخصة المهنية أمرًا ضروريًا لكل معلم ومعلمة يسعون للعمل في قطاع التعليم داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه الرخصة دليل على التأهيل والخبرة، و بالتالي يجتهد الجميع من أجل اجتياز ذلك الاختبار الذي يحتوي على تحديات متنوعة، وللمزيد من المعلومات عن الرسوم وأقسام الاختبار يجب اتباع هذا المقال عبر السطور القادمة.

نهاية موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية العام 2024

هيئة تقويم التعليم أعلنت عن مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية لعام 2024، حيث أنه قد تم فتح باب التسجيل للمعلمين الذين يجتازون الاختبار لأول مرة أو لم يحققوا درجات مرتفعة اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، أما بالنسبة لبقية المعلمين فسيكون موعد تسجيلهم في الاختبار من 18 أغسطس حتى 30 سبتمبر، أي متبقي قرابة 40 يوم.

تفاصيل اختبار الرخصة المهنية

يهدف اختبار الرخصة المهنية إلى تحسين مهارات المعلم والمساهمة في رفع مستوى التعليم السعودي، ويتكون اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من اختبارين رئيسيين:

الأول هو الاختبار التربوي العام الذي يشتمل على ممارسة المهنة والمعرفة المهنية والمسؤوليات المهنية.

أما الاختبار الثاني فيتعلق بالتخصص الذي يختاره كل معلم والذي يشمل ما يصل إلى 36 تخصصًا مختلفًا في المجال التعليمي.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

بالنسبة للمعلمين الذين يرغبون في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، يمكنهم اتباع الخطوات التالية التي نشرها مركز القياس لاتمام خطوات التسجيل بشكل صحيح والتي تتم كالتالي:

زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب

ملء استمارة التسجيل بالبيانات الصحيحة.

دفع رسوم التسجيل واختيار موعد الاختبار المناسب.

متابعة الإشعارات والتحديثات التي يصدرها المركز بشكل دوري.

رسوم اختبار الرخصة المهنية

تبلغ رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات قيمة 100 ريال سعودي، مع إمكانية دفع مبلغ مماثل في حالة إعادة الاختبار أو ترقية الرخصة.

وبمجرد اجتياز المعلم لاختبار الرخصة المهنية بنجاح وفقاً لتصنيفه، يحق له الحصول على الرخصة المهنية بعد تأكيد النتيجة مع الحصول على صلاحية لتلك الرخصة لمدة خمس سنوات.