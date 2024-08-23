خليكي مميزة وسط جيرانك وعائلتك.. اعرفي الآن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل.. زي المحلات بالضبط

اعرفي الآن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل، حيث تعد كيكة الشوكولاتة من الحلويات المفضلة التي يعشقها الجميع، كباراً وصغاراً، وتعد من الوصفات الاقتصادية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، تتميز هذه الكيكة بطعمها ونكهتها المميزة بفضل الشوكولاتة، ويمكن تقديمها في المناسبات العائلية السعيدة، الحفلات، وأعياد الميلاد، مما يجعلها خياراً مثالياً لهذه المناسبات.
مكونات كيكة الشوكولاتة في المنزل
سنتعرف الآن على مكونات عمل كيكة الشوكولاتة وفي الفقرة المقبلة سوف نرصد لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل، وجاءت المكونات كالتالي:
- يجب احضار 2 كوب من الدقيق المنخول.
- مع 1¼ كوب من السكر.
- مع 6 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.
- ثم يجب احضار 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- رشة من الملح.
- 1 كوب من الزيت النباتي.
- مع 2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 بيضة
مقادير عمل صوص الشوكولاتة
- يجب احضار ربع كوب من الكاكاو الخام.
- مع ¾ كوب من السكر.
- ثم يجب احضار 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مع ¾ كوب من الحليب.
- مع ربع كوب من الزيت.
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل
- أولا ابدئي بوضع الحليب، والزيت، و السكر، والكاكاو في الخلاط الكهربائي.
- ثانياً ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- ثالثاً ثم ضيفي البيض، الفانيليا، والخل الأبيض.
- رابعاً ثم اخفقي المزيج مرة أخرى حتى يصبح ناعماً ومتجانساً.
- خامساً صبي الخليط في وعاء بلاستيكي عميق، ثم أضيفي الدقيق، البيكنج بودر، والملح، وقلبي المكونات بملعقة سيليكون حتى يذوب الدقيق تماماً.
- سادساً حضري صينية متوسطة الحجم، وادهنيها بالزيت، ثم اسكبي فيها العجين.
- سابعاً حطيها داخل فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة.
- ثامناً أثناء خبز الكيك، حضري صوص الشوكولاتة بخلط الزيت، الحليب، السكر، والكاكاو في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على صوص ثقيل.
- تاسعاً عند خروج الكيك من الفرن، اتركيها تبرد تماماً ثم اسكبي فوقها صوص الشوكولاتة.
- ثم قطعي الكيك إلى مربعات متوسطة الحجم وقدميها في طبق مناسب بجانب كوب من الشاي.