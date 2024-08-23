خليكي مميزة وسط جيرانك وعائلتك.. اعرفي الآن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل.. زي المحلات بالضبط

اعرفي الآن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل، حيث تعد كيكة الشوكولاتة من الحلويات المفضلة التي يعشقها الجميع، كباراً وصغاراً، وتعد من الوصفات الاقتصادية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، تتميز هذه الكيكة بطعمها ونكهتها المميزة بفضل الشوكولاتة، ويمكن تقديمها في المناسبات العائلية السعيدة، الحفلات، وأعياد الميلاد، مما يجعلها خياراً مثالياً لهذه المناسبات.

مكونات كيكة الشوكولاتة في المنزل

سنتعرف الآن على مكونات عمل كيكة الشوكولاتة وفي الفقرة المقبلة سوف نرصد لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في المنزل، وجاءت المكونات كالتالي:

يجب احضار 2 كوب من الدقيق المنخول.

مع 1¼ كوب من السكر.

مع 6 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

ثم يجب احضار 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة من الملح.

1 كوب من الزيت النباتي.

مع 2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 بيضة

مقادير عمل صوص الشوكولاتة

يجب احضار ربع كوب من الكاكاو الخام. مع ¾ كوب من السكر. ثم يجب احضار 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. مع ¾ كوب من الحليب. مع ربع كوب من الزيت.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل