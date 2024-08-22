الآن التكميلي سوريا.. نتائج البكالوريا حسب الاسم 2024 الدورة الثانية عبر وزارة التربية السورية

نتائج البكالوريا حسب الاسم 2024، سنشارك رابط نتائج امتحان البكالوريا في سوريا للدورة التكميلية لعام 2024، حيث تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن النتائج عبر الرابط https://moed.gov.sy، بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات، وسيتم الكشف عنها بعد تحديد الموعد الرسمي، يمكن لجميع الطلاب المشاركين في الامتحان في جميع المحافظات مثل حلب، درعا، اللاذقية، ريف دمشق، طرطوس، وحماة التحقق من النتائج باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب خطوة بخطوة.

نتائج البكالوريا حسب الاسم 2024

يمكنكم الآن الحصول على نتائج البكالوريا عن طريق استخراجها، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة سوريا، حسب رقم الاكتتاب والاسم:

زيارة موقع وزارة التربية السورية.

ثم ادخل عبر الرابط النتائج الامتحانية واختر من بينها بناء على الاسم، المدرسة أو رقم الاكتتاب.

ثم ضع الرقم الصحيح للاشتراك ثم اذكر المحافظة والفرع.

أضغط على بحث النتيجة.

رابط نتائج بكالوريا 2024 سوريا

يمكن الحصول على كشف النتائج الكامل لأمتحان البكالوريا الدورة الثانية، عبر موقع وزارة التربية السورية www.moed.gov.sy، بالبحث بالاسم فقط.

تم تفعيل خدمة الاستعلام المباشر للنتائج لأكثر من 60 ألف طالب وطالبة.

التقوا امتحانات شهادة الثانوية السورية في اليوم الثامن من هذا الشهر.

تم بدء عملية تصحيح الأوراق مباشرة بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات واكتمالها في حوالي ١٠ أيام فقط.

تفاصيل نتيجة امتحانات البكالوريا لعام 2024

كان الطلاب الراسبون في امتحان البكالوريا في سوريا مؤهلين لدخول امتحانات الدورة التكميلية، والتي تم اجراء امتحان مادة الكيمياء في الثامن من أغسطس الحالي.