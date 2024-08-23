يالولو فيه نونو 👶👶 نــزل تردد وناسة الجديد 2024 نايل سات بإشــارة قوية لمتابعة اغاني الاطفال باستمرار

يريد الكثير من الآباء والأمهات معرفة تردد وناسة الجديد، حيث تعد هذه القناة واحده من افضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال الموجودة حاليا في عالمنا العربي حيث تقوم بعرض محتوى شيق للاطفال بالاضافة الى تقديم الاداره محتوى تعليمي ايضا ويؤدي ذلك الى استمتاع جميع المشاهدين من كبار وصغار دون حدوث أي ملل ويؤدي كل ذلك إلى تنمية مهارات الأطفال واكتساب السلوكيات والعادات الصحيحة لمعرفة كيفية تنزيل القناة تابع معنا.

تردد وناسة الجديد على النايل سات

من الممكن الاستمتاع بباقة من الأناشيد التي يتم عرضها على قناة وناسه على القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع التالي

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11430

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

من الممكن استقبال تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات عن طريق كتابة التردد التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد:11270

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطا:¾.

معدل الاستقطاب: رأسي.

كيفية تنزيل قناة وناسة على التلفزيون

يمكن لجميع الأطفال الاستمتاع بمشاهده قناه وناسه وكذلك أيضا الآباء والأمهات دون حدوث توقف وبجوده عاليه في الصوت والصورة عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة وقد تمثلت هذه الخطوات في التالي:

الضغط اولا على زر الاعدادات من الريموت كنترول.

النقر بعد ذلك في هذه الحالة على خانة التثبيت اليدوي.

اختيار بعد ذلك القمر الصناعي المراد استقبال القناه عليه.

إدخال البيانات الخاصة بالتردد ومعدل الترميز و معدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ في الاماكن المخصصه بذلك.

الضغط بعد ذلك على تبويب البحث عن القناه.

التأشير على زر قناه وناسه ثم الضغط بعد ذلك على زر الحفظ والاستمتاع بمشاهدة القناة.

تردد قناة كراميش

إليك تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات:

قمر نايل سات (Nilesat):التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد لمشاهدة قناة كراميش، وهي قناة فضائية موجهة للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني الترفيهية والتعليمية.

أغاني قناة وناسة

تعرض قناة وناسة مجموعة من الأناشيد التي تحتوى على أفكار هادفة للأطفال، من ابرز هذه الأناشيد الآتي: