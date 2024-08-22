براتب مجزي وتأمينات.. فرص عمل خالية في الجيزة.. أعرف الموعد وقدم

كشفت محافظة الجيزة، عن فرص عمل خالية للعديد من الشباب الراغب في التوظيف، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر ملتقى توظيفي داخل مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بما تضمن الأماكن الطالبة للكوادر البشرية مثل شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، ويكون يوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لعدد من التخصصات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة تمويلي 2024

حدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بعض التخصصات المطلوبة للتعيين داخل شركة تمويلي في محافظة الجيزة، وفقًا للأتي:-

مسؤول تمويلات وموزع قروض.

يشترط بأن له سابقة أعمال في مجال التمويل والتسويق.

حاصل على مؤهل عالي.

أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 20 إلى 35 عام.

مميزات العمل في شركة تمويلي

ومن أبرز المزايا التي يمكن الحصول عليها في شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، ما جاء على النحو الأتي:-

الحصول على راتب مميز وحافز مجزي.

كذلك تأمينات طبية واجتماعية.

فرص مناسبة للترقي وكذلك عقد دورات تدريبية.

العمل يكون لـ 8 ساعات.

التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأطلق جهاز رعاية وتشغيل الشباب، أرقام للتواصل هاتفيًا ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمتلقي التوظيفي، وكذلك الوظائف المتاحة، والمتمثلة في “35720825- 35711198″، على أن يتمكن الراغب في التقديم من الحصول بالمتلقي داخل الجهاز وذلك بعنوان “300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني”.