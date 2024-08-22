“مجموعك هيدخلك كلية ايه؟؟”.. تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي والاماكن الشاغرة بالكليات

لايزال البحث مستمر حول تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي بالتزامن مع استمرار تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني، حيث من المقرر أن يتم تسجيل الرغبات حتى يوم السبت القادم، حيث كشفت وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا للتسجيل في تنسيق تلك المرحلة، وقام الالاف الطلاب بالتسجيل فيها اونلاين، واليكم مؤشرات القبول في كليات المرحلة الثانية 2024 وفقا لتنسيق العام الماضي، فتابعونا.

تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي في كافة الكليات التي لا يزال بها أماكن شاغرة، لتختاروا من بينها وفقا لما يتناسب مع مجموعكم ورغباتكم:

مؤشرات تنسيق كلية تربية فنية حلوان بالزمالك : 241.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنات بنها : 242.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية فنية الإسكندرية : 243.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية المنيا : 243.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه بني سويف : 244.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم : 245 درجة.

تنسيق كلية دار العلوم الفيوم 271.5 درجة.

تنسيق كلية آداب انتساب موجه سوهاج 271.5 درجة.

تنسيق كلية حقوق انتساب موجه حلوان270 درجة.

تنسيق كلية سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

تنسيق كلية سياحة وفنادق مدينة السادات 246 درجة.

تنسيق كلية سياحة وفنادق الفيوم 246 درجة.

تنسيق كلية سياحة وفنادق المنصورة 246 درجة.

تنسيق كلية سياحة وفنادق المنيا 246 درجة.

تنسيق كلية سياحة وفنادق الأقصر 246.5 درجة.

تنسيق كلية سياحة وفنادق مطروح 246.5 درجة.

تنسيق كلية حقوق طنطا 262 درجة.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

واليكم الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الثانية 2024 لكلا الشعبتين وفقا لما كشفت عنه وزارة التعليم العالي خلال الفترة الماضية:

الحد اﻷدني للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%

شهد تنسيق المرحلة الثانية 2024 هذا العام ارتفاعا ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، نظرا لارتفاع نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام مما يدل على نجاح المنظومة التعليمية الحالية.