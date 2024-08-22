سجل الأن.. طريقة التقديم على راتب المعين المتفرغ في العراق 2024 وأهم الشروط اللازمة للقبول

طريقة التقديم على راتب المعين المتفرغ في العراق 2024، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق فتح باب التقديم على وظائف المعين المتفرغ لعام 2024 وذلك عبر منصة آور الإلكترونية، حيث تساعد تلك الوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في العراق كما تساعد الأفراد الراغبين في تقديم الخدمات المجتمعية ومساعدة الآخرين، حيث ان هذه الوظيفة تعتمد بشكل أساسي على تقديم المساعدة للفئات التي تحتاج الى الدعم واليوم سوف نتعرف معا على طريقة التقديم على الوظيفة وأهم الشروط المطلوبة.

طريقة التقديم على راتب المعين المتفرغ في العراق 2024

حتى يتمكن الراغب في التقديم على وظيفة المعين المتفرغ 2024 فإنه يحتاج إلى التقديم عبر منصة آور الألكترونيّة وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

اولا الدخول الى المنصة الالكترونية آور ويمكن الدخول اليها مباشرة من هنا .

يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

يتم إدخال المعلومات الشخصية وذلك مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف.

يتم ادخال كلمة المرور وحفظها حتى يتسنى لك الدخول مرة أخرى.

يمكن تاكيد الحساب الخاص بك على المنصة من خلال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

يتم تسجيل الدخول بعد ذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم تعيينها.

الضغط على الوصول إلى الحساب الشخصي.

من الصفحة الرئيسية ستقوم بالضغط على ايقونة الخدمات.

قم بالنقر على أيقونة التقدم للوظيفة المعين الدائم لعام 2024.

لتنتقل الى نافذة جديدة توضح متطلبات الوظيفة وأهم شروطها.

إدخال المعلومات الكاملة في استمارة التقديم من المعلومات الشخصية ومعلومات المؤهل والخبرات.

ثم يتم رفع المستندات المطلوبة وذلك مثل بطاقة الهوية الوطنية،شهادة الإقامة، شهادات المؤهل الدراسي.

وتحصل بعد ذلك على رقم مرجعي يمكن من خلال مراجعة الطلب بعد ذلك.

شروط التقديم على دعم راتب المعين المتفرغ في العراق

أن التقديم على دعم راتب المعين المتفرغ يحتاج توفر مجموعة من الشروط المطلوبة لقبول الطلب وهي تأتي على النحو التالي: