سلطان الفتوحات.. موعد أولى حلقات محمد الفاتح الجزء الثاني والقنوات الناقلة للمسلسل..مفاجأت مدوية في أنتظاركم

أولى حلقات محمد الفاتح الجزء الثاني ، محمد الفاتح هو واحد من أبطال الأمة الإسلامية فهو القائد الذي استطاع فتح القسطنطينية وتغلب على العديد من الأعداء والمعارك الذين واجهوه خلال فتح القسطنطينية منذ عرض الموسم الأول من محمد الفاتح يترقب المشاهدون بداية حلقات الجزء الثاني والتي من المتوقع أن تشهد العديد من التغيرات والمفاجآت التي يتحمس الجمهور لمشاهدتها ومعرفة القصة الحقيقية لمحمد الفاتح لذلك سنتعرف معا على موعد عرض كل حلقات محمد الفاتح في السطور القادمة.

أولى حلقات محمد الفاتح الجزء الثاني

انتشرت العديد من الأنباء التي تم تسريبها من فريق عمل المسلسل حول موعد عرض أولي حلقات محمد الفاتح والذي من المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر وذلك في موسم عرض المسلسلات التركية وعلى أقصى تقدير سيكون في بداية أكتوبر.

وقد أكدت تلك المصادر الصحفية على أنه تقدم بالفعل البدء في تصوير أولى حلقات محمد الفاتح الجزء الثاني ولكن إلى الأن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من شركة الإنتاج أو القنوات العارضة للمسلسل عن الموعد الرسمي لإطلاق أولى حلقات المسلسل الذي من المنتظر أن يتم عرضه على القنوات التي كانت تعرض الجزء الأول.

مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

بحسب المصادر التي أكدت أنباء تصوير أولى حلقات مسلسل الفاتح حيث بدأ التصوير منذ عدة أيام وهو ما أثار حماس المتابعين في مسلسل محمد الفاتح والمنتظرين للجزء الثاني، حيث أن المسلسل يروي بداية حياة محمد الفاتح وكيف وصل إلي أن يكون فاتح القسطنطينية ومن المتوقع أن تكون أحداث الموسم الثاني تدور حول الحروب والمعارك التي خاضها محمد الفاتح لفتح القسطنطينية.

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القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح

تقوم عدد من قناة التركية والعربية بعرض المسلسلات التركية حيث أن هناك مجموعة من القنوات التي من المتوقع أن تقوم بنقل مسلسل محمد الفاتح وهي تأتي كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

من المقرر أن يتم عرض مسلسل محمد الفاتح على قناة الفجر الجزائرية المسلسلات التركية الحصرية ويتم مشاهدة القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4/3

معدل الترميز: 27500

تردد قناة TRT التركية على نايل سات

تعتبر تلك القناة هي القناة الرسمية التي يتم من خلالها بث المسلسلات التركية حيث أنه من المتوقع أن يتم بث المسلسل من خلالها على التردد التالي: