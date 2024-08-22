“هتزيد ولالا؟؟”.. حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024 للموظفين وفقا لتصريحات مجلس الوزراء

يبحث الالاف من المواطنين عن حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024 وخاصة بعدما صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات خلال الفترة القادمة بالتزامن مع حالة ارتفاع الاسعار التي شهدتها كافة السلع، حيث ارتفعت اسعار الخضروات والسلع الاساسية في الاسواق بشكل ملحوظ، واليكم التفاصيل.

حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024

وقد كشف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الساعات الماضية حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024، حيث أوضح أن الحوافز قد تكون مختلفة، إذ قد تكون في صورة أسعار مخفضة، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس ملف المرتبات في إطار المحددات الخاصة بالموازنة، كما أكد أن الحكومة تسعى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بشتى الطرق وليس في صورة مرتبات فقط، حيث قال:”رغم كل الظروف الصعبة، وهناك فرص عمل وثبات في السلع وتوفير الخدمات والمرافق، وأوقفنا انقطاع الكهرباء، وكل هذه الأمور ليست سهلة على أي حكومة”.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وكانت وزارة المالية قد زفت بشرى سارة لموظفي الدولة، إذ أعلنت عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ليبدأ الصرف للعاملين في الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، من يوم 22 سبتمبر القادم، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية، أي ينتهي يوم 27 من ذات الشهر، ويتمكن الموظف الحصول على راتبه عبر:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة.

البريد المصري.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024

واليكم جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024 وفقا للدرجة الوظيفية:

الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب الدرجة الممتازة 12.200 جنيه الدرجة العالية 10.200 جنيه درجة المدير العام 9.200 جنيه الدرجة الأولى 8.200 جنيه الدرجة الثانية 8.000 جنيه الدرجة الثالثة 7.500 جنيه الدرجة الرابعة 7.000 جنيه الدرجة الخامسة 6.500 جنيه الدرجة السادسة 6.000 جنيه

اكدت رئاسة الوزراء أن المرتبات لن يتم زيادتها خلال الفترة القادمة، حيث ستظل كما هي ولكن الحكومة تقوم بعدة اجراءات من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدود الدخل، كاشفة عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر.