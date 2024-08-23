هاتف سامسونج ذات الإمكانيات الرائعة.. أحصل على Samsung Galaxy S23 الأكثر تميزًا بخصم كبير من امازون

يرغب العديد من الأشخاص في اقتناء هواتف مميزة ذات مواصفات وإمكانيات تُزيد من عمرها الإفتراضي، ومن بينها هاتف Samsung Galaxy S23 بما يتميز بكاميرا عالية الدقة وشاشة ذات إضاءة وألوان فائقة، بالإضافة إلى إمكانية التصوير بهذا الهاتف بكل ثقة، ناهيك عن أن توافر العديد من المواصفات والمميزات المتوفرة في الهاتف، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy S23؟

جاءت أبرز المواصفات المتمثلة في هاتف Samsung Galaxy S23، وفقًا للأتي:-

يعمل الهاتف على دعم شريحتين اتصال من نوع ” Nano Sim”.

كذلك فإنه يقوم كذلك على دعم شبكات الإتصال من الجيل الثاني حتى الخامس.

مقاوم للماء والغبار بكفاءة عالية ويمكن تركه تحت الماء لمدة 30 دقيقة.

أبعاد الهاتف تبلغ 146.3×70.9×7.6 ملم.

إصدارات الهاتف يكون الأول منها بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية تبلغ 8 جيجا، بينما الإصدار الثاني من الهاتف يكون بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة 8 رام.

لا يمكن زيادة المساحة الخاصة بالهاتف نظرًا لعدم دعمه إلى الميموري.

كاميرا الهاتف الأمامية تبلغ دقتها نحو 12 ميجا بكسل.

يعمل على دعم الواي فاي والبلوتوث وكذلك الموقع الجغرافي والـ USB.

بطارية الهاتف تصل سعتها إلى 3900 مللي أمبير.

قوة الشحن السريع تصل إلى 25 واط.

كذلك فإن الهاتف يعمل بنظام تشغيل الأندرويد 13.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23

يصل سعر الهاتف داخل جمهورية مصر العربية إلى نحو 35 ألف جنيه، بالإضافة إلى شركة أمازون مُعلنه عن عرضه عبر موقعها الرسمي بقيمة 25 ألف جنيه تقريبًا، على أن يتم بيعه في المملكة العربية السعودية بنحو 2900 ريال سعودي.

إطلاق هواتف سامسونج جلاكسي الجديدة

تقوم شركة سامسونج، بإطلاق هواتفها أمام جميع المواطنين، والأشخاص الراغبين في شراءها، والحصول على أفضل المواصفات والإمكانيات الهائلة الغير متوفرة في أي هاتف أخر سوى سامسونج، وعليه فيوجد العديد من الفئات المختلفة من هذه الهواتف، التي يمكن للجميع الحصول عليها من أي دولة، وبأسعار تتلاءم مع الجميع.