سلم رواتب المتقاعدين الجديد في السعودية 1446 هـ وهل يوجد زيادات جديدة أم لا

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان في الفترة الأخيرة عن التفاصيل الكاملة لسلم الرواتب الجديد للمتقاعدين، حيث قامت بتوضيح أنه لا توجد أي زيادات حالية في الرواتب في الوقت الحالي، وذلك بعد تداول شائعات بهذا الشأن بين المواطنين كما يتضمن السلم الجديد رواتب تتفاوت وفقًا للمرتبة الوظيفية التي كان يشغلها المتقاعد، ويعود السبب إلى تحقيق العدالة في توزيع الرواتب بناءً على سنوات الخدمة والمستوى الوظيفي.

جدول رواتب المتقاعدين

المرتبة الوظيفية الأولى: يحصل المتقاعدون في هذه المرتبة على راتب يتراوح بين 3,000 ريال سعودي و4,800 ريال سعودي.

المرتبة الوظيفية الثانية: تبدأ الرواتب من 3,430 ريال سعودي وتصل إلى 5,740 ريال سعودي.

المرتبة الوظيفية الثالثة: يتراوح الراتب بين 3,945 ريال سعودي و6,605 ريال سعودي.

المرتبة الوظيفية الرابعة: يبدأ الراتب من 4,530 ريال سعودي ويصل إلى 7,750 ريال سعودي.

تأثيرات سلم رواتب المتقاعدين

سلم رواتب المتقاعدين الجديد قد يؤثر على الاقتصاد السعودي من خلال: