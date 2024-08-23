في هذه التخصصات.. إتاحة التعاقد على الحصة وزارة التربية والتعليم لعام 2024/2025 القادم وتِلك التفاصيل

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عنها المديريات في مختلف المحافظات بالإعلان الحاجة إلى حديثي التخرج للعمل كمدرسين بنظام الحصة، وهُنا زاد أسئلة المتقدمين خريجي الجامعات عن تفاصيل نظام التعاقد على الحصة وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى طريقة التقديم على تِلك الوظائف والتي قد يراها البعض فرصة مناسبة لهم، ونوضح لكم بتقرير اليوم كل ما يخص تفاصيل العمل بالحصة، فتابعوا معنا.

التعاقد على الحصة وزارة التربية والتعليم

وفرت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات المصرية فرصًا لحديثي التخرج للعمل بـ نظام الحصة في عدد من التخصصات، وقِيل أن الحصة ستكون تقريبًا 30 جنيه مصري، ولكن لم تُعلن الوزارة رسميًا، ولكن ما وضحته رسميًا هي العمل بنظام الحصة في عدد من التخصصات، وهي اللغة العربية والإنجليزية والدراسات والعلوم ومعلم فصل على نظام الحصة، حيث الحاجة إلى معلمين تربويين لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس في المواد الأساسية، وهذا ضمن استعداد الوزارة للعام الجديد المفترض أن يبدأ 21 سبتمبر 2024.

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أشارت مديريات التربية والتعليم أن التقديم بنظام التعاقد على الحصة وزارة التربية والتعليم سيكون ورقيًا بحضور المعلم نفسه، حيث يتقدم الشخص بطلب لمدير عام الإدارة ويحدد المدرسة ويقوم بكتابة المدرسة كرغبة الأولى ويرفق عدد من المستندات مع طلبه، وتأتي هذه الطلبات على النحو التالي: