ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات وعرب سات ولن يفوتك أي حلقة من مسلسلك من الآن

كان ولا زال البحث قائم عن تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي تُعتبر واحدة من القنوات الفضائية التي تقوم بعرض محتوى مميز على شاشتها لمتابعيها، حيث باقة من المسلسلات التاريخية التركية ومسلسلات أخرى حصلت القناة على حقوق الملكية لإذاعتها على الشاشة، ونرفق لكم في السطور القادمة الإحداثيات الخاصة بالقناة على الأقمار الصناعية والكيفية الصحيحة لتنزيل القناة، فكونوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

قناة الفجر الجزائرية واحدة من قنوات التلفاز المتخصصة في عرض عدد من المسلسلات التركية التاريخية على شاشتها، والتي على رأسها مسلسل قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي، وعدد آخر من المسلسلات الأخرى، ولأن القناة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، فالبحث دائم عن ترددها، ونذكر لكم إحداثيات القناة، وهي تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 5000.

كيفية تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية

البعض يسأل عن التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية، وذلك ليقوم بتثبيت القناة على جهاز الاستقبال والبدء في متابعة المحتوى التي تعرضه القناة على شاشتها، ولكن البعض يجهل الطريقة الخاصة بتنزيل القناة، ونذكر لكم خطوات التنزيل وهي على الترتيب التالي: