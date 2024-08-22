كم يوم إجازة بالعام الدراسي 2024-2025 وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم

ارتفعت معدلات البحث عن كم يوم إجازة بالعام الدراسي بالتزامن مع القرارات الوزارية الجديدة، لا سيما أن هذه القرارات الوزارية أثارت ضجة كبيرة بين جموع المواطنين منذ لحظة الإعلان عنها، حيث إن هناك تغيير كبير في كم المواد المقررة على الطالب من ناحية، وكذلك هناك أخبار تفيد بأنه سوف يتم إلغاء إجازة يوم السبت وبالتالي تصبح أيام الدراسة 6 أيام في الأسبوع بدلا من 5، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة حول حقيقة هذه الأخبار المتداولة.

كم يوم إجازة بالعام الدراسي

يشهد محرك جوجل حالة بحثية مرتفعة من قبل الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور الراغبين في التعرف على كم يوم إجازة بالعام الدراسي، لا سيما أن القرارات الوزارية الجديدة كان لها دورا كبيرا في جعل الكثير من الأشخاص ممن يهتمون بالشأن التعليمي داخل جمهورية مصر العربية، تصيبهم حالة من التخبط وكذلك الرغبة المستميتة في معرفة التفاصيل الجديدة المقرر أن يتم تطبيقها على النظام التعليمي داخل مصر.

ومن هنا وجدنا أن الخريطة الزمنية التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية بشأن تنظيم أمور التعليم داخل مصر، قد جاءت على هذا النحو التالي

عدد أسابيع العام الدراسي: 35 أسبوع.

بداية الفصل الدراسي الأول: 28 سبتمبر 2024.

نهاية الفصل الدراسي الأول: 2 يناير 2025.

الإجازات يوم الجمعة والسبت.

إجازة نصف العام: 15 يوم بداية من السبت 25 يناير 2028، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025.

بداية امتحانات الدبلومات الفنية: 1 يونيو 2025.

بداية امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو 2025.

حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت

بعد القرارات الوزارية الجديدة قد تداول الكثير من الأشخاص عدة أخبار تفيد أنه قد تم إلغاء إجازة يوم السبت من كل أسبوع خلال أيام الدراسة، وهذا كان السبب وراء سعي الكثير لمعرفة تفاصيل كم يوم إجازة بالعام الدراسي، بالرجوع إلى الجهات المعنية بشأن تنظيم أمور التعليم داخل جمهورية مصر العربية وجدنا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان بأي شكل رسمي عن إلغاء يوم السبت.

ومن الجدير بالذكر أن هذا لا ينفي أن أمر إلغاء إجازة يوم السبت هو أمر مطروح أمام مختلف الإدارات التعليمية داخل مصر، وهذا يعني أنه حينما يتم اتخاذ أي قرار جديد فإن موقع وزارة التربية التعليم سوف يعلن عن ذلك.