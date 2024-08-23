موبــايل جــامــد يمشي شغل وألعاب.. هاتف Infinix Note 40 X 5G بكــل المواصفات اللي بتحلم بيها توأم أيفون بسعر حلو

تم الإعلان عن هاتف Infinix Note 40 X 5G، من قبل شركة انفينكس في شهر مارس ويعتبر هذا الهاتف احد السلسلة المميزة نوت 40 ويوجد بالهاتف الكثير من الخصائص الهامه والرائعه حيث أنه مزود بكاميرا خلفية تصل دقتها الى 180 ميجا بيكسل بالاضافه الى انه يحتوي على شاشة كبيرة وتعتبر لافتة للنظر بالاضافة الى وجود معالج قوي من الميدياتيك ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الهاتف تابع معنا.

هاتف Infinix Note 40 X 5G

يتمتع هاتف Infinix Note 40 X 5G بالكثير من المميزات التي جعلته أحد أهم الخيارات نظرا لأنه يحتوي على مواصفات متمثلة فيما يلي:

يمتلك الهاتف كاميرا اماميه تصل الى 8 ميجا بيكسل مع وجود فلاش من نوع ليد ويقوم بتدعيم تصوير الفيديو بجوده جيده.

يتمتع الهاتف بوجود 3 كاميرا خلفية اتصل فيها الدقة إلى 108 ميجا بيكسل.

يدعم الهاتف التعرف على الوجه.

يوجد بالهاتف منفذ للسماعات يصل حجمه الى 3.5 مللي.

تصل سعة بطارية الهاتف الى 5000 مللي امبير.

الهاتف متاح باللون الاسود والاخضر والازرق.

يدعم الهاتف الشحن السريع ويصل قوته الى 18 وات.

يقوم الهاتف بتدعيم الشحن العكسي من خلال يو اس بي.

تكون الشاشة من نوع المولود ويكون قياسها 6.78 بوصة.

يدعم الهاتف وجود شريحتين 5 جي بالإضافة إلى وجود كارت ميموري بحجم 1 تيرا.

سعر هاتف Infinix Note 40 X 5G

يأتي سعر هاتف Infinix Note 40 X 5G ذو سعة 256 جيجا بايت والذاكره تصل الى 8 جيجا بايت نحو 167 دولار أمريكي.

يأتي سعر هاتف Infinix Note 40 X 5G ذو سعة 256 جيجا بايت واتصل ذاكرته الى 12 جيجا بايت بسعر 180 دولار أمريكي.

عيوب الموبايل

هاتف Infinix Note 40 X 5G يعتبر من الفئة المتوسطة ويقدم مواصفات جيدة مقارنة بسعره، ولكن مثل أي هاتف آخر، لديه بعض العيوب التي قد تهمك:

بالرغم من أن الهاتف يأتي بكاميرا ذات دقة عالية، إلا أن جودة الصور في الإضاءة المنخفضة قد تكون دون المستوى المطلوب، مما يجعل التصوير الليلي ضعيفًا نسبيًا.

الهاتف يعتمد على معالج متوسط الأداء، وهذا يعني أنه قد يواجه صعوبة في تشغيل الألعاب الثقيلة بإعدادات عالية، مما قد يؤدي إلى بعض التقطيع أو التأخير.

مواد تصنيع الهاتف تعتمد بشكل أساسي على البلاستيك، مما يجعله أقل متانة بالمقارنة مع الهواتف التي تأتي بهيكل معدني أو زجاجي.

على الرغم من أن الشاشة كبيرة، إلا أن دقتها قد لا تكون عالية مثل بعض الهواتف الأخرى في نفس الفئة، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة أقل وضوحًا.

الهاتف يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي، وهي ميزة أصبحت شائعة في العديد من الهواتف الحديثة.

على الرغم من أن البطارية بسعة كبيرة، إلا أن استهلاك الطاقة المرتفع قد يؤدي إلى ضرورة شحن الهاتف بشكل متكرر عند الاستخدام الكثيف.

هذه هي بعض العيوب التي قد تواجهك مع هاتف Infinix Note 40 X 5G. من الأفضل أن توازن بين هذه العيوب وبين ميزات الهاتف وسعره قبل اتخاذ قرار الشراء.