احصل على راتب ابنك الشهري.. خطوات التسجيل في منحة الطفل الجزائرية 2024 

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير رعاية أفضل للأطفال تم إطلاق برنامج منحة الطفل الجزائرية لعام 2024 حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي شهري للعائلات المستحقة مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأطفال وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية كما يعد هذا البرنامج جزءا من التوجه الحكومي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الجزائرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر.

خطوات التسجيل في منحة الطفل الجزائرية 2024

وفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة العمل والتضامن الاجتماعي في الجزائر يتم التسجيل في برنامج منحة الطفل لعام 2024 باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرسمي للدخول الى الموقع اضغط هنا

تحديد قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

الضغط على خيار منحة البطالة من القائمة المعروضة.

النقر على أيقونة التسجيل لبدء عملية التسجيل.

إدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالطفل وولي أمره في استمارة التسجيل.

تحميل المستندات الرسمية المطلوبة بتنسيق PDF وإرفاقها مع الاستمارة.

الضغط على زر إرسال لإكمال عملية التسجيل.

الشروط اللازمة للتسجيل في منحة الطفل الجزائرية