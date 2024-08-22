مواصفات هاتف HONOR 200 Pro.. تعرف على أهم مميزات الهاتف 

يعتبر هاتف هونر من أكثر أنواع الهواتف التي عرفت بالألعاب وذلك بفضل المعالج القوي والبطارية الجبارة التي تحرص هونر على توافرها في الهاتف، وقد تساءل البعض على هم مواصفات هاتف HONOR 200 Pro وقد تم توضيح كافة المميزات التي يتمتع بها الهاتف سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف HONOR 200 Pro.

أعلنت شركة هونر على إصدار هاتف جديد مميز في فئته، وقد أكدت بأنه من أفضل هواتف الألعاب التي تم إصدارها الى الان، ومن مواصفات الهاتف التالي:

معالج الهاتف كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 ثماني النواة نوعية الشاشة من نوع OLED بحجم 6.7 بوصة مساحة تخزين الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام. 512 جيجا مع 16 جيجا رام. نظام التشغيل للهاتف Android 14 دقة الكاميرا في الهاتف كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ما هي مميزات هاتف هونر 200 برو

بعد أن تم التعرف على أهم المواصفات التي يتمتع بها الهاتف، يتساءل البعض على مزايا الهاتف الاساسية وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: