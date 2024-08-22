مواصفات هاتف HONOR 200 Pro.. تعرف على أهم مميزات الهاتف 

يعتبر هاتف هونر من أكثر أنواع الهواتف التي عرفت بالألعاب وذلك بفضل المعالج القوي والبطارية الجبارة التي تحرص هونر على توافرها في الهاتف، وقد تساءل البعض على هم مواصفات هاتف HONOR 200 Pro وقد تم توضيح كافة المميزات التي يتمتع بها الهاتف سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
مواصفات هاتف HONOR 200 Pro.
أعلنت شركة هونر على إصدار هاتف جديد مميز في فئته، وقد أكدت بأنه من أفضل هواتف الألعاب التي تم إصدارها الى الان، ومن مواصفات الهاتف التالي:
|معالج الهاتف
|كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 ثماني النواة
|نوعية الشاشة
|من نوع OLED بحجم 6.7 بوصة
|مساحة تخزين الهاتف
|256 جيجا مع 12 جيجا رام.
512 جيجا مع 16 جيجا رام.
|نظام التشغيل للهاتف
|Android 14
|دقة الكاميرا في الهاتف
|كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.
ما هي مميزات هاتف هونر 200 برو
بعد أن تم التعرف على أهم المواصفات التي يتمتع بها الهاتف، يتساءل البعض على مزايا الهاتف الاساسية وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:
- من أبرز مميزات الهاتف بأنه يدعم خاصية NFC التي يبحث عنها كافة المستخدمين.
- يوجد في الهاتف فتحة سماعات الأذن لسهولة استخدامها.
- تم تصنيع الهاتف من أجود خامات البلاستيك لتشعر بأن الهاتف فخم بشكل كبير.
- ويتميز الهاتف بإضافة سماعات خارجية من نوع ستيريو لسماع الأصوات بشكل أوضح من الهواتف العادية.
- يوجد في الهاتف خاصية المثبت الالكتروني التي يتيح لك تصوير الفيديوهات بشكل جيد واضح اكثر.
- كما يوجد في الهاتف فلاش قوي من نوعية ليد ليتم التصوير بشكل أوضح خاصة ليلا.