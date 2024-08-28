“لولو تقدم أغاني مع ميدو” ضبط تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات 2024

يبحث الكثير من أولياء الأمور في الفترة الماضية عن تردد قناة وناسة كيدز، وهي تكون قناة متخصصة في تقديم محتوى الأطفال من البرامج والأغاني وكذلك الأناشيد المسلية والممتعة، هي تكون من أفضل القنوات التي تقوم بتقديم برامج الكرتون، وكذلك برامج يحصل الأطفال منها على الكثير من الفائدة والتعلم وكذلك الترفيه والتسلية والتعليم والدين، وذلك يضمن لأولياء الأمور تجربة نافعة للطفل، وسوف تساعده على التنمية، وهذه القناة تعمل خلال 24 ساعة بشكل مجاني وبدون وجود الكثير من الإعلانات.

خطوات ضبط قناة وناسة كيدز على جهازك

هناك بحث متواصل عن كيفية تنزيل وضبط قناة وناسة على جهاز التلفزيون، وذلك بعد أن تم الإعلان عن التردد الحالي من قبل إدارة القناة على المنصات الرسمية الخاصة بها، حيث تقوم القناة بشكل مستمر على تحسين جودة وصوت وصورة القناة والتخلص من التشويش بشكل نهائي ويتم ضبط القناة من خلال الخطوات التالية:

قم بفتح القائمة الخاصة بالقنوات وذلك من خلال الجهاز الخاص بالتحكم.

قم باختيار أيقونة تركيب من القائمة.

قم بالانتقال إلى زر التركيب اليدوي وانقر عليه للتحديد.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة طبقا إلى القمر الصناعي الذي قمت بتحديده.

اضغط على الايقونة الخاصة بالبحث لكي تقوم بتحديد القناة.

كما عندما تظهر لك قناة وناسة قم باختيارها وقم بالنقر على زر التاكيد من أجل أن تضيفها للقائمة.

تردد قناة وناسة على نايل سات

تردد قناة وناسة كيدز: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أيضاً القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

كما معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6

كذلك الجودة: SD

حدث تردد قناة وناسة على عرب سات