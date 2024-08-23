“رابط مباشر” الاستعلام عن قرعة الحج في العراق وأهم شروطها 2025

قرعة الحج في العراق تعد من الإجراءات الأساسية لتنظيم عملية الحج للمواطنين حيث تُجرى هذه القرعة سنويًا لتحديد الفائزين الذين سيحظون بفرصة أداء مناسك الحج ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج القرعة عبر الرابط الرسمي الذي توفره وزارة الأوقاف أو الجهات المعنية، ويشمل الاستعلام عادةً إدخال معلومات شخصية معينة، مثل الرقم الوطني أو رقم الطلب، للحصول على تفاصيل دقيقة حول القبول أو الانتظار في قائمة الحج من المهم متابعة الأخبار المحلية والإعلانات الرسمية لضمان معرفة التواريخ والإجراءات بشكل دقيق، وفي موقعنا البديل سنقوم بعرض الرابط الرسمي الذي يمكنك استعماله في الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالعراق.

خطوات الاستعلام عن قرعة الحج بالعراق 2025

ستُعلن هيئة الحج والعمرة العراقية عن نتائج قرعة الحج لعام 2025 بعد الانتهاء من عملية مراجعة كافة الطلبات المقدمة، وللحصول على نتائج القرعة فور صدورها يُنصح باتباع الخطوات التالية بدقة:

قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة الحج والعمرة العراقية.

من الصفحة الرئيسية اختر قسم “الخدمات الإلكترونية” الذي سيأخذك إلى مجموعة من الخيارات الرقمية.

ابحث عن خيار “الاستعلام عن نتائج قرعة الحج” من بين الخيارات المتاحة، ثم انقر عليه.

وافق على جميع الشروط والأحكام التي ستظهر لك لضمان متابعة الإجراءات بشكل صحيح.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة، ثم قم بتأكيدها للتأكد من صحة البيانات.

اضغط على زر “حفظ الطلب” لحفظ المعلومات المدخلة، ثم قم بحفظ وطباعة النموذج بصيغة PDF لمراجعة النتائج لاحقاً.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق، يجب الالتزام بالشروط التالية لضمان قبول الطلب: