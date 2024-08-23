“أشهر الطرازات الروسية الكلاسيكية في صناعة السيارات”

احمد رجب تاريخ النشر تصنيف منوعات
“أشهر الطرازات الروسية الكلاسيكية في صناعة السيارات”

في روسيا، تُعدّ بعض السيارات رمزًا لتاريخ الصناعة الوطنية ومرآة لتطورها عبر الأزمنة، بالرغم من التحولات الكبيرة في مجال صناعة السيارات، فإن هناك طرازات شهيرة ما زالت تُحظى بتقدير واسع بسبب متانتها وطول عمرها، فضلاً عن تأثيرها العميق على الثقافة الروسية، بعضاً من أشهر السيارات المعمّرة في روسيا، تركت بصمة واضحة على الطرقات الروسية، واحتفظت بجاذبيتها بمرور الزمن.

قائمة بعض السيارات

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Lada 2101

اعتبر لادا 2101 إحدى أكثر السيارات شهرة في تاريخ روسيا، حيث بدأت رحلتها في أوائل السبعينات، وبفضل تصميمها البسيط والقوي، أصبحت أيقونة في شوارع المدن والقرى الروسية، كان لهذه السيارة دور كبير في تحويل أسلوب الحياة في الاتحاد السوفيتي.

Kia Rio

هي نسخة خاصة من السيارة Kia Rio التي تُنتَج في روسيا لتلبية احتياجات السوق المحلي، تشتهر Kia Rio بجودتها وموثوقيتها، ولكن النسخة الروسية قد تحتوي على بعض التعديلات والتفاصيل التي تتناسب مع الظروف والاحتياجات المحلية.

1987 Lada Niva 1600

Niva

معروفة أيضًا باسم Lada 4×4، هي سيارة دفع رباعي روسية تعتبر إحدى أبرز سيارات الدفع الرباعي في التاريخ الروسي منذ إطلاقها لأول مرة في السبعينات، أصبحت Niva رمزًا للموثوقية والقدرة على التعامل مع الظروف الصعبة، بما في ذلك الطرق الوعرة والمناطق الريفية.

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ZIL-130

هي شاحنة شهيرة تم تصنيعها منذ الستينات، وما زالت تُستخدم في بعض الأماكن، خصوصاً في التطبيقات الصناعية والخدمية، تُعدّ ZIL-130 رمزاً للقوة والصلابة في عالم الشاحنات الروسية، وقدرتها على التحمل جعلتها تظل محط اهتمام حتى اليوم.

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Moskvitch 400

تجسد سيارة Moskvitch 400 تاريخ السيارات الروسية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أنها لم تعد تُنتج، فإن هذه السيارة تظل جزءاً من التراث الروسي، وتمثل فترة من التحولات والتطور في صناعة السيارات في البلاد.

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وضمت قائمة السيارات الأكثر رواجا في روسيا أيضا مركبات Renault Logan التي توجد منها 744 ألف سيارة، و LADA 2110 التي يوجد منها 746 ألف سيارة، و Ford Focus بـ 742 ألف سيارة، و Toyota Corolla بـ 727 ألف سيارة، و LADA 2114 التي يوجد منها 721 ألف سيارة.

معلومات الكاتب
احمد رجب

الكلمة الطيبة تأسر القلوب، وتمحو الضغينة، وهي لك صدقة عند الكريم الرحمن، وإنّ الجانب الأكبر من نجاح الإنسان أو فشله يتحمله الإنسان وحده.

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