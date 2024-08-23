خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية بالعراق والشروط المطلوبة للتقديم

يسعى العديد من المواطنين في العراق إلى إضافة أطفالهم إلى البطاقة التموينية للاستفادة من السلع والمنتجات التموينية التي توفرها الحكومة العراقية فقد تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حيث تهدف الحكومة إلى تلبية احتياجات الأسر بشكل أفضل ولتسهيل الإجراءات على المواطنين حيث يمكنهم الآن إضافة الطفل إلى بطاقة التموين بشكل إلكتروني عبر منصة أور وفقا لشروط وضوابط محددة يجب استيفاؤها سنتناول في هذا المقال أهم الخطوات اللازمة لإتمام هذه العملية بنجاح.

خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية بالعراق

لإضافة أبنائهم إلى بطاقة التموين في العراق يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور للدخول إلى الموقع اضغط هنا

إذا كان لديك حساب مسجل على الموقع أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة أما إذا لم يكن لديك حساب وقم بإنشاء حساب جديد.

حدد تبويب الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمات البطاقة التموينية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة لها.

قم بإرفاق الأوراق اللازمة مثل صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من البطاقة التموينية وشهادة ميلاد الطفل والعنوان الوطني.

اضغط على زر إرسال الطلب وستقوم الجهات المعنية بمراجعة طلبك جيدا وإضافة الطفل إلى البطاقة التموينية.

شروط إضافة الطفل إلى بطاقة التموين بالعراق

حددت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب استيفاؤها لإضافة طفل إلى بطاقة التموين وهي كالتالي: