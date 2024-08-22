موعد إجازة المولد النبوي و6 أكتوبر .. وعدد الإجازات المتبقية خلال العام

مع اقتراب شهر سبتمبر، يتزايد الاهتمام بمواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام وخاصة مع تزامنها مع مناسبات دينية ووطنية هامة. أبرز هذه المناسبات هي إجازة المولد النبوي الشريف والاحتفالات بذكرى نصر 6 أكتوبر. لذا، سوف نتناول في هذا المقال التفاصيل المتعلقة بمواعيد هذه الإجازات وأثرها على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

إجازة المولد النبوي الشريف

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 12 ربيع الأول 1446، الموافق 16 سبتمبر 2024. ومن المعروف أن الحكومة المصرية تعتمد سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. لذلك من المرجح أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 بهذه الطريقة، سيتمتع العاملون بإجازة تمتد من يوم الخميس إلى السبت، مما يمنحهم فترة راحة لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

المعهد القومي للبحوث الفلكية وإعلان موعد المولد النبوي

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ربيع الأول ستكون يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، مما يجعل موعد المولد النبوي يوم الأحد 15 سبتمبر وفقًا للحسابات الفلكية لكن الإعلان النهائي عن الموعد سيتم بعد استطلاع هلال شهر ربيع الأول يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، من قبل دار الإفتاء المصرية.

إجازة 6 أكتوبر لعام 2024

تحتفل مصر في 6 أكتوبر بذكرى النصر العظيم في حرب 1973. هذا العام، يوافق 6 أكتوبر يوم الأحد، ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، وفقًا لسياسة ترحيل الإجازات. بذلك، ستتزامن هذه الإجازة أيضًا مع عطلة نهاية الأسبوع، مما يمنح العاملين إجازة من يوم الخميس إلى السبت.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

مع نهاية إجازة 6 أكتوبر، سوف يشهد العام 2024 آخر مجموعة من الإجازات الرسمية، والتي تشمل ستة أيام. هذه الإجازات هي: