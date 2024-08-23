1000,000 دولار في انتظـــارك.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا.. برسالة واحدة هتحقق حلمـــك

الاشتراك في مسابقة الحلم من أهم ما يبحث عنها الكثير من الأشخاص في جميع الوطن العربي، وذلك لأن هذه المسابقة تقدم العديد من الجوائز النقدية لمتابعيها، ويقوم بتقديم هذه المسابقة الإعلامي الكبير مصطفى الاغا، ولهذا وجدنا عدد كبير يسأل عن أرقام الاشتراك في المسابقة وطريقة الاشتراك، وهذا ما سنقوم بنقل كافة تفاصيله خلال السطور القادمة.

شروط مسابقه الحلم

مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التي تميزت بالمصداقية والنزاهة، والتي يجب أن يتوافر عدة شروط حتى يتم التقديم فيها، هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم مقيماً في إحدى البلدان العربية.

يشترط أن يتم الإجابة على السؤال بشكل صحيح للمشاركة في السحب.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكبر.

يجب ألا يكون المتقدم له أقترد من إدارة البرنامج لضمان النزاهة.

يجب حضور الفائز شخصيًا لاستلام جائزته في حال فوزه.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بجوائر مسابقة الحلم، يحب الاتصال على الارقام التالية الخاصة بكل بلد على حدة بالشكل التالي:

مصر شبكة أورانج الرقم 98880، شبكة فودافون الرقم 95458، اتصالات الرقم 95450، وي الرقم 95458.

السعودية زين الرقم 755505، شبكة موبايلي الرقم 650444، شبكة STC الرقم 858888.

الكويت شبكة STC الرقم 4343، شبكة زين الرقم 4343.

البحرين شبكة STC الرقم 98776 شبكة زين الرقم 94410.

العراق شبكة Asiacell الرقم 2266، شبكة كوريك الرقم 2180 شبكة زين الرقم 2770.

سوريا تيل الرقم 1565 شبكة MTN الرقم 1555.

تونس الرقم 85988.

المغرب الرقم 9669.

عمان الرقم 90434.

الأردن الرقم 94099.

اليمن الرقم 2622.

الإمارات الرقم 6070.

جوائز مسابقة الحلم

تقدم مسابقة الحلم جوائز نقدية للمتسابقين، تكون قيمتها ما يلي:

السحب الاسبوعي: 5000$ ويتم السحب عليها في المسابقة اسبوعيا.

السحب الشهري: 100,000 $ شهريا.

سحب الجائزة الكبرى: ويكون على مبلغ 1000,000 $، يتم تسليم الجائزة في الخميس الأخير من ديسمبر