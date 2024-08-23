أخبار الرياضة: على ردار الاهلى “أشرف داري مدافع فريق بريست “

احمد رجب تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
أخبار الرياضة: على ردار الاهلى “أشرف داري مدافع فريق بريست “

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف داري مدافع فريق بريست الفرنسي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد، وتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي تحدث زهير داري، وصرح والد المدافع المغربي أشرف داري لاعب فريق بريست، عن موقف نجله من العودة لصفوف الوداد البيضاوي، وتطورات عرض الأهلي، ومن المقرر أن يصل اللاعب للقاهرة غداً الجمعة، للخضوع للكشف الطبي ثم إعلان إنتقاله للقلعة الحمراء رسمياً.

بعد الاتفاق على ضمه 4 مواسم يستعد الأهلي للإعلان عن صفقة أشرف داري

سيكون أشرف داري أحد التدعيمات القوية للنادي الأهلي على الجانب الدفاعي، إستعدادًا للمنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم الجديد 2024-2025، أبرزها السوبر الأفريقي أمام الزمالك، كأس الإنتركونتيننتال، ومونديال الأندية 2025.

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  • ولعب أشرف داري 140 مباراة مع الوداد المغربي.
  • أحرز 11 هدفَا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
  • توج معه بـ 3 ألقاب من الدوري المغربي 2019، 2021، 2022، ودوري أبطال أفريقيا 2022.
  • خاض داري 24 مباراة مع بريست الفرنسي.
  • أحرز هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.
  • كما شارك مع رويال شارلروا البلجيكي في 9 مباريات وسجل 3 أهداف.
  • على الصعيد الدولي مع منتخب المغرب، لعب أشرف داري 7 مباريات وأحرز هدفًا منذ تمثيل أسود الأطلس في 7 ديسمبر 2021.
  • شارك 4 مباريات مع منتخب المغرب الأولمبي تحت 23 عامًا.

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جدير بالذكر أن إدارة الأهلي أبرمت صفقتين حتى الآن من خلال ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة، والمغربي الدولي يحيى عطية الله قادمًا من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء النهائي، ومن المقرر أن ينتهي عقد أشرف داري مع بريست في صيف 2026، حيث سبق وأن لعب في صفوف رويال شارلروا البلجيكي الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

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احمد رجب

الكلمة الطيبة تأسر القلوب، وتمحو الضغينة، وهي لك صدقة عند الكريم الرحمن، وإنّ الجانب الأكبر من نجاح الإنسان أو فشله يتحمله الإنسان وحده.

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