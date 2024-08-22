من خلال منصة أور.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني بالعراق 2024 

تتيح منصة أور للمواطنين العراقيين إمكانية الاستعلام عن الغرامات المرورية عبر الإنترنت مما يسهم في تسهيل إدارة الأمور المرورية وتوفير الوقت من خلال هذه الخدمة حيث يمكن للمستخدمين التحقق من الغرامات المسجلة عليهم باستخدام الرقم الألماني دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية شخصيا.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور

للتحقق من غرامات المرور العامة عبر منصة أور في العراق باستخدام الرقم الألماني يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع منصة أور توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور للدخول إلى الموقع اضغط هنا

إذا كان لديك حساب ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد من خلال اتباع التعليمات على الموقع.

ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية أو خدمات المرور في قائمة الخدمات المتاحة.

اختر خيار استعلام عن غرامات المرور العامة.

ادخل الرقم الألماني في الخانة المخصصة.

اضغط على زر استعلام أو بحث لعرض تفاصيل الغرامات المرتبطة بالرقم الألماني.

ستظهر لك معلومات حول أي غرامات مرورية مستحقة.

يمكنك مراجعة التفاصيل وإجراء أي خطوات ضرورية لمعالجة الغرامات.

أهمية استخدام أور

تعتبر منصة أور ذات أهمية كبيرة في تحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية في العراق وذلك من خلال عدة جوانب: