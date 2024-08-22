“استعلم من هنا” لينك الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية 2025 بالعراق

من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في العراق في الوقت الحالي هو رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية بالعراق 2025، وهذا بعد انتهاء فترة التسجيل في القرعة والتي قدم فيها عدد كبير من المواطنين العراقيين، وبالتزامن مع انتظار المواطنين لمعرفة المقبولين في القرعة أعلنت هيئة الحج والعمرة عن توفير رابط الكتروني خاص بالاستعلام عن القرعة المجانية بكل سهولة، وهذا ما نوضحه لكم في هذا التقرير فتابعونا.

لينك الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025

يتزايد البحث بشكل مكثف متكرر حالياً عن الرابط الرسمي للاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج بالعراق 205، والذي سيتم من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في التالي:

قم بالدخول إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

اختيار تسجيل الدخول.

تحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية ومنها اختيار قرعة الحج.

على الفور سيتم انتقالك إلى صفحة نتائج القرعة.

الضغط على استعلام أسماء المقبولين.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منها اسم المتقدم ورقم الطلب.

تحديد المحافظة التابع لها.

الضغط على كلمة بحث.

الانتظار لتظهر نتيجة البحث أمامك على الشاشة هل كنت من المقبولين أم لا.

شروط القبول في قرعة الحج بالعراق

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الحصول على قرعة الحج المجانية 2025 بالعراق، ومن بين تلك الشروط التالي: