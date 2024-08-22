رابط تسديد غرامات المرور بالعراق الرقم الألماني 2024 عبر منصة أور الإلكترونية

أطلقت إدارة المرور العراقية رابط دفع المخالفات المرورية للرقم الألماني 2024، والمتاح لكافة المواطنين الذين يمتلكون مركبات داخل العراق ولديهم بعض المخالفات المرورية، حيث يساعد هذا الرابط المواطنين على دفع المخالفات إلكترونياً بكل سهولة ويسر، دون الحاجة لمواجهة أي صعوبات أو مشاكل، ومن خلال هذه الخدمة يستطيع المواطن تجنب الذهاب إلى الإدارة لدفع المخالفات، وفي السطور التالية سنشرح رابط دفع المخالفات المرورية للرقم الألماني 2024 عبر منصة أور الإلكترونية.

رابط تسديد غرامات المرور بالعراق الرقم الألماني 2024

سنشرح رابط دفع المخالفات المرورية في ألمانيا لعام 2024 لكافة المواطنين العراقيين الذين لديهم مخالفات على مركباتهم ولم يدفعوها، حيث وفرت إدارة المرور العراقية إمكانية دفع هذه المخالفات إلكترونياً بكل سهولة ويسر، ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة منصة أور الإلكترونية وقم بإدخال معلوماتك الشخصية.

اضغط على أيقونة خدمات المرور في القائمة التي أمامك.

اضغط على استعلام عن المخالفات المرورية.

يجب عليك إدخال بعض المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

يرجى الانتظار قليلاً وسيتم عرض كافة تفاصيل المخالفة قريباً.

يرجى اختيار وسائل الدفع المتاحة لك ودفع المخالفة المرورية المستحقة على السيارة.

قيمة المخالفة المرورية في العراق 2024

بعد أن تعرفنا على رابط دفع المخالفات المرورية بالرقم الألماني 2024 عبر منصة أرو الإلكترونية، أوضحت إدارة المرور في العراق قيمة المخالفات المرورية لعام 2024 لجميع المواطنين الذين يمتلكون مركبات داخل العراق، وبعض المخالفات كالتالي:

في حال استخدام الهاتف المحمول يتم تطبيق غرامة 2500 دينار عراقي.

في حال تجاوز إشارة المرور الحمراء تكون قيمة الغرامة حوالي 5000 دينار عراقي.