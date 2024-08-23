تحديث واتساب الأصــلــي يـقدم أجـــمد اضــافــات app ⭐⭐⭐⭐.. كن الأول في امتلاك أخر اصـدار ونسخة لا مثيل لها

يرغب عدد كثير من الاشخاص في معرفه اخر تحديث واتساب، حيث دائما ما يستمر هذا التطبيق في أن يقوم بتقديم الكثير من المزايا الجديدة للاشخاص المستخدمين له وهناك الكثير من المزايا التي يتمتع بها مستخدمين التطبيق وهي إمكانية إنشاء الملصقات عن طريق استخدام ميتا شات بوت بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الملصقات المبتكرة والمتنوعة التي تناسب جميع الشخصيات وجميع المناسبات ايضا وقد قامت الشركة بتوضيح العمل مع giphy للعثور على الملصقات الجديدة داخل التطبيق.

كيفيه تحديث واتساب

يمكن القيام بتحديث وتساب حيث تعتبر هذه العمليه سهله ويمكن لجميع المستخدمين القيام بها وبعد اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة واليكم هذه الخطوات:

التوجه أولا إلى متجر التطبيقات على الهاتف الجوال.

الذهاب الى متجر جوجل بلاي لجميع هواتف الاندرويد او الذهاب الى متجر آب ستور في حالة هواتف الايفون.

كتابة اسم تطبيق واتساب في الخانه المخصصه عملية البحث على الصفحه.

النقر بعد ذلك على زر البحث.

التأشير في هذه الحالة على خانة الاصدار الاحدث.

الضغط بعد ذلك على زر التحديث.

الانتظار لحظات حتى اكتمال عملية التحديث والاستمتاع بمزايا التحديث.

مميزات تطبيق واتساب

يوجد عدد كبير من المميزات التي يتمتع بها تطبيق وتساب ومن أبرز هذه الميزات ما يلي:

من الممكن مشاركة الوسائط والصور والفيديوهات وكافة الرسائل مع باقي المستخدمين.

يمكن استخدام واجهة المستخدم في التطبيق بكل سهولة.

تطبيق واتساب متاح لكي يتم تحميله بصورة مجانية على متجر التطبيقات لهواتف الاندرويد والايفون ايضا.

إتاحة تطبيق واتساب لجميع مستخدمي امكانية التعديل في الفيديوهات والصور قبل عملية إرسالها إلى المستخدمين الآخرين.

يمكن إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية بسهولة عبر تطبيق واتساب.

إتاحة اضافة الحالة الخاصة بالمستخدم سواء صوره او فيديو او رسائل نصيه.

اضافات واتس أب القادمة

هناك عدد من الإضافات والميزات التي يعمل تحديث واتساب على تطويرها وتقديمها لمستخدميها، سواء في النسخة العامة أو النسخة الخاصة بواتساب للأعمال (WhatsApp Business)ـ، فيما يلي بعض الإضافات والميزات الجديدة التي قد تهمك:

واتساب قدم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة شاشاتهم أثناء المكالمات، مما يسهل تقديم العروض التقديمية أو مساعدة الآخرين في حل مشاكل تقنية.

يمكنك الآن إرسال رسائل فيديو قصيرة مباشرة من خلال الدردشة، مما يضيف طابعًا شخصيًا أكثر على المحادثات.

تم تطوير ميزة تمكن المستخدمين من قفل محادثاتهم الخاصة ببصمة الإصبع أو كلمة مرور، مما يعزز الخصوصية.

هذه الميزة قيد التطوير وقد تتيح إرسال إشعارات إلى مجموعة من المستخدمين في حالة فقدان شخص ما، مما يمكن أن يساعد في العثور على الأشخاص بسرعة أكبر.

تم إضافة ميزة “Communities” لإدارة مجموعات كبيرة بشكل أفضل من خلال تقسيمها إلى مجموعات فرعية مع الحفاظ على اتصال عام بين الجميع.

تم إضافة ميزة استطلاعات الرأي في الدردشات الجماعية، مما يسهل اتخاذ القرارات بشكل جماعي.

إضافة ميزات جديدة تسمح بتعديل النصوص على الحالات، إضافة ردود فعل سريعة، ودمج عناصر وسائط متعددة بشكل أسهل.

ميزة جديدة تتيح استخدام حساب واتساب واحد على أجهزة متعددة دون الحاجة إلى اتصال دائم بالهاتف الرئيسي.

استبدال أرقام الهواتف بأسماء المستخدمين

تحديث واتساب يعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين (Usernames) للتواصل، هذه الميزة تهدف إلى تعزيز الخصوصية، حيث لن يكون المستخدمون مضطرين لمشاركة أرقام هواتفهم الشخصية للتواصل مع الآخرين.

الميزة الجديدة تأتي في إطار جهود واتس اب لتقديم تجربة أكثر أمانًا وخصوصية لمستخدميها، من المتوقع أن توفر هذه الميزة خيارًا للمستخدمين لاختيار اسم مستخدم فريد يستطيع الآخرون استخدامه للبحث عنهم والتواصل معهم، بدلاً من استخدام أرقام الهواتف.

إنشاء الملصقات المخصصة وصور GIF

واتساب أضاف مؤخرًا ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة وصور متحركة GIF مباشرة داخل التطبيق. هذه الميزة تأتي كجزء من تحديث واتساب مستمرة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقديم المزيد من الخيارات الإبداعية.