سامسونج تكتسح بهذا الاصدار… سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 FE بمعالج قوي وبطارية عملاقة تستحمل الشغل و المذاكرة

يبحث عن سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 FE عدد كبير من المستخدمين وخاصة بعد أن أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف في الفترة الأخيرة ووضحت المميزات الكثيرة التي يحتوي عليها الهاتف والتي من أهمها هو احتوائه على شاشة من نوع دايموند امولد 2x وبالنسبة إلى الكاميرا الخلفية فهي بدقة 50 ميجا بيكسل وأما عن معالج الهاتف فهو قوي جدا بالإضافة إلى ميزة الشحن السريع وأن كانت بطارية الهاتف بسعة صغيرة 4500 مللي أمبير.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 FE

يود معرفة سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 FE عدد كبير من المستخدمين المحبين لاقتناء هواتف سامسونج، حيث تتمثل مواصفات الهاتف في التالي:

الشاشة الخاصة بالهاتف بشكل الثقب في منتصف الشاشة وهي من نوع Dynamic AMOLED 2X كما أنها تأتي بمساحة 6.4 إنش بدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 403 بكسل لكل إنش.

أما بالنسبة إلى الهاتف فهو يتوفر بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي( الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت).

كما أن الهاتف لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

أما الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 50.

وبالنسبة الى البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي.

سعر الهاتف

وضحنا في السطور السابقة مواصفات الهاتف والآن نوضح لكم السعر الخاص به من خلال حديثنا عن سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 FE، حيث يتمثل سعره في التالي:

سعر الهاتف في مصر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي حوالي 26000 جنية.

سعر الهاتف في السعودية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 1800 ريال.

سعر الهاتف في الإمارات للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 1600 درهم.

عيوب هاتف سامسونج A23

هناك بعض العيوب التي يمتلكها هاتف سامسونج A23 يجب أن نعرضها لكم، هذه العيوب هي: