ثبت الآن أحدث تردد قناة CN نتورك بالعربية 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات واستمتع مع طفلك بأقوى حلقات توم وجيري

في الفترة الأخيرة اهتمت الكثير من الأمهات بمعرفة أحدث تردد قناة CN نتورك بالعربية، حيث تم تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهذا لضمان تحسين جودة المحتوى والصوت والصورة لتكون أوضح وأنقة بكثير، وتعتبر القناة من أشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية بالكامل، والتي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في مختلف أعمارهم، فهي تقدم باقة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية والبرامج المتنوعة، وأشهر ما يعرض عبر شاشتها كرتون توم وجيري الشهير، وفي هذه المقالة سوف نستعرض عليكم أحدث تردد قناة نتورك بالعربية.

ضبط تردد قناة CN نتورك بالعربية على نايل سات

تتميز قناة CN نتورك بالعربية عن غيرها من قنوات الأطفال بتقديم كل ما يرغب الأطفال في متابعته من أفلام الكرتون والمسلسلات الشيقة والممتعة، فالقناة تقدم المحتوى الأمن تماماً على الصغار والخالي من أي مشاهد أو ألفاظ غير مناسبة لهم، وتردد القناة الجديد هو كالتالي:

القمر الصناعي لقناة CN نتورك بالعربية: نايل سات.

تردد القناة هو: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة CN نتورك بالعربية عرب سات

يمكن أيضاً الاستمتاع بمشاهدة ممتعة ورائعة لمحتوى القناة من خلال ضبط القناة على العرب سات على النحو التالي:

تردد القناة هو: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة نتورك بالعربية

من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية يمكن ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم وهي كالتالي: