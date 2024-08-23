ياماما فيه عو 👀🧛‍♀️ تردد قناة وناسة كــيدز الجديد 2024 لاغاني ممتعة للاطفال مع لولو

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ياماما فيه عو 👀🧛‍♀️ تردد قناة وناسة كــيدز الجديد 2024 لاغاني ممتعة للاطفال مع لولو
ياماما فيه عو 👀🧛‍♀️ تردد قناة وناسة كــيدز الجديد 2024 لاغاني ممتعة للاطفال مع لولو

تردد قناة وناسة يعد من الترددات التي يتم البحث عنها بشكل كبير جدا حيث تعد القناة من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي للأطفال مميز جدا بالإضافة إلى أن القناة من القنوات المجانية التي يمكن لأي مواطن أو مشاهد في الوطن العربي الاستمتاع بمشاهدتها دون دفع أي اشتراك مالي فهي متاحة أمام الجميع، كما أن القناة تتوفر على أكثر من قمر صناعي وذلك بالتأكيد يساهم في زيادة نسب مشاهدة القناة.

تردد قناة وناسة

أما عن تردد قناة وناسة فهو يتوفر على أكثر من قمر صناعي حيث يهدف القائمون على القناة على إتاحتها أمام اكبر عدد من الجمهور في الوطن العربي حيث أن هذا يساهم بشكل كبير في جذب عدد من الجمهور إلى القناة، وإليكم أهم المعلومات الخاصة بتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك فيما يلي:

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات

  • اسم القناة هو وناسة كيدز.
  • القمر الصناعي هو نايل سات.
  • التردد الخاص بقناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات هو 11430.
  • أما بالنسبة إلى معدل الترميز فهو 27500.
  • أما بالنسبة إلى الاستقطاب فهو رأسي.
  • أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.
  • جودة بث القناة فهي hd.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

  • اسم القناة هو وناسة كيدز.
  • القمر الصناعي هو عرب سات.
  • تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات هو 11270.
  • أما بالنسبة إلى معدل الترميز فهو 27500.
  • وبالنسبة إلى معامل الاستقطاب فهو رأسي.
  • أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.
  • جودة بث القناة فهو hd.

حيث تعد قناة وناسة كيدز من القنوات المجانية التي يمكن لجميع المشاهدين متابعتها فهي تبث برامجها على مدار اليوم.

تردد قناة طيور الجنة

بعدما كشفنا تردد قناة وناسة اعرف تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات هو كالتالي:

  • التردد: 11258 ميجاهرتز
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، مع التركيز على القيم الإسلامية والأخلاقية

معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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