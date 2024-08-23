حمل قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 #منحة_الرعاية .. رابط منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية

اسماء المشمولين في منحة الرعاية الاجتماعية، حالة من الترقب عقب انتهاء شهر سبتمبر الجاري من اجل الحصول علي منحة الرعاية الاجتماعية المقدمة من الدولة العراقية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في ظل ارتفاع الاسعار وغيرة، ولذلك تعمل الدولة علي تخفيف العبئ علي المواطنين بالوقت الحالي، من اجل تقديم الدعم والمساندة في ظل الاوضاع الصعبة علي الكثير من المواطنين التي تعيش بدولة العراق.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

مع استمرار الاستفسارات حول كيفية معرفة وتحميل قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، نعمل من خلال موقعنا البديل نعمل على توضيح كافة النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك للإجابة على استفسارات المواطنين العراقيين في ظل عمليات البحث المتكررة بالوقت الحالي مع قرب انتهاء شهر سبتمبر الجاري من اجل الحصول علي الاعانة المادية، خاصة بسبب حاجتهم الماسة لمثل هذا الدعم من أجل تلبية احتياجاتهم الشخصية والعيش بكرامة، ويأتي هذا النوع من الدعم كطوق نجاة لهم، وهذا البرنامج ليس الأول من قبل الحكومة لدعم المواطنين، بل هناك العديد من المبادرات الحكومية التي تعمل من خلالها على دعم مواطنيها.

قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

وفي سياق متصل يتساءل البعض عن كيفية تحميل قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وهناك مجموعة من الخطوات يجب على الراغبين بتحميل ومعرفة قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 اتباعها، وفيما يلي اهم هذه الخطوات:

أولاً يجب على المستفيد الدخول على منصة مظلتي من هنا.

تسجيل الدخول على المنصة باستخدام البريد الالكتروني وكلمة المرور.

اختيار المحافظة التي ينتمي اليها المستفيد.

ثم اختيار الوجبة التي يريد الاستفسار عنها.

ادخال البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

في هذه الخطوة يقوم المستفيد بالضغط على زر الاستفسار.

ستظهر الكشوفات الخاصة بمحافظته امام الشخص.

يمكنه تحميل الكشوفات على هاتفه بصيغة PDF.

ويمكن للجميع الان اتباع الخطوات التالية للحصول علي الكشوفات بدون اي مشاكل من خلال الرابط المتوفر بالاعلي .