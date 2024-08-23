“أدخل شوف اسمك من هنا” رابط الاستعلام عن أسماء بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

يزداد البحث بشكل متكرر عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة الأخيرة 2024، حيث اقترب الإعلان عن عنها قريباً بعد الانتهاء من عمليات الفرز والمراجعة للطلبات والمراجعة من قبل الجهات المختصة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على الوجبة نصف مليون مواطن عراقي على الوجبة، حيث يتاح الاستفادة من الرعاية الاجتماعية أصحاب الدخل المنخفض والمحدود، وهذا لمساعدتهم في المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معا على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة العراقية لمواطنيها من أصحاب الدخل المنخفض وهذا لسد كافة احتياجاتهم من أجل رعايتهم الصحية، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

قم بالتوجه المباشر إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول للمنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى أيقونة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المستعلم عنها.

يقوم المستعلم بتحديد المحافظة التابع لها.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المحدد لها.

الضغط على بحث.

الانتظار لتظهر أسماء الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في الراغبين الحصول على دعم الوجبة الأخيرة، وتتمثل تلك الشروط في التالي: