“استعلم عن اسمك عبر aadl.com.dz” اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى + جهز حالك للتقديم في المرحلة الثانية

قامت وزارة السكن والعمران الجزائرية بتوفير سكنات عدل 3، للأشخاص الذين قد توفرت فيهم الشروط ويأتي ذلك لحرص الدولة دائما على رفع مستوى المعيشة لدى أفرادها والعيش بحياة كريمة نظرا للظروف الاقتصادية التي تشهدها جميع البلاد ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة النتيجة النهائية واسماء المقبولين بعد إغلاق عملية التسجيل وفحص الطلبات الخاصة بالاشخاص المتقدمة وقد أتاحت الوزارة الاستعلام بشكل الكتروني تسهيلا على المواطنين.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يوجد عدد من الشروط اللازم الحصول عليها لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

ضروره ان يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسيه الجزائريه.

الإقامة بشكل دائم في دولة الجزائر.

ينبغي أن يكون دخل المتقدم الشهري ما بين 24,000 إلى 118 ألف دينار.

إحضار كافة الأوراق والمستندات اللازمة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

هناك الكثير من الأشخاص المتقدمة في برنامج سكنات عدل 3 في دوله الجزائر ينتظرون ان يقوموا بالحصول على وحدات سكنية بعد اغلاق التسجيل ومراجعة جميع البيانات ومطابقة الأحكام والشروط لذلك فإنه يمكن الاستعلام عن اسماء المقبولين عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات المتمثلة في الآتي:

الذهاب اولا الى منصة عدل الالكترونيه.

تسجيل الدخول بعد ذلك وكتابة البيانات بصورة صحيحة.

الضغط بعد ذلك على زر الإستعلام عن سكنات عدل 3 للمرحله الاولى.

النقر في هذه الحالة على زر اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 لدوله الجزائر.

كتابة جميع البيانات اللازمة بصوره دقيقه.

الضغط بعد ذلك على خانة الاستعلام لكي يتم التعرف على النتائج.

سوف تظهر الاسماء للأشخاص المقبولة خلال لحظات في حالة اعلان وزاره الاسكان عن الأسماء.

مستندات سكنات عدل 3

للتقديم في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية فيجب تقديم عدة مستندات، هذه المستندات متمثلة في الآتي:

إرفاق صورة من بطاقة الهوية، ويلزم أن تكون سارية المفعول.

إرفاق صورة شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

وثيقة إثبات سكن بالنسبة للمتقدم.

وثيقة قيد عائلي.

وثيقة الزواج بالنسبة للمتقدم.

إرفاق شهادة توضح قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

موعد فتح التقديم في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

أكدت وزارة العمران واعمار المدن أن موعد التقديم في المرحلة الثانية من سكنات عدل 3 بات قريبا جدا، حيث من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم مرة أخرى في شهر سبتمبر المقبل، وعلى جميع الراغبين في التقديم أن يقوموا بتجهيز جميع المستندات اللازمة للتقديم، وسيتم التقديم عبر موقع وكالة عدل الالكترونية.