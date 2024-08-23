مغامرات لا تنتهي.. تردد قناة كرتون نتورك بالعربية وطريقة الاستقبال ثبتها واستمتع

تعد قناة “كرتون نتورك بالعربية” واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال والشباب في العالم العربي، حيث تقدم محتوى كرتوني مميز ومتنوع يجذب مختلف الأعمار، ولزيادة الاستمتاع بتجربة المشاهدة، تقوم القناة بشكل دوري بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، إذا كنت ترغب في متابعة برامج وأفلام هذه القناة المحبوبة، فستحتاج إلى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وفقًا للترددات الجديدة المعلنة.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

لا تزال قناة “كرتون نتورك بالعربية” تحتل مكانة خاصة لدى الجمهور العربي، وذلك بفضل تنوع المحتوى الذي تقدمه، بما في ذلك البرامج الكلاسيكية مثل “باغز باني” و”غامبول” و”سكوبي دو”، إلى جانب تقديم أفلام ومسلسلات جديدة تناسب اهتمامات المشاهدين، لتتمكن من استقبال القناة بجودة عالية، إليك التفاصيل الخاصة بالترددات على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كرتون نتورك على نايل سات

التردد: 12226

12226 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معدل التصحيح: 5/6

تردد قناة كرتون نتورك على عرب سات

التردد: 11747

11747 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معدل التصحيح: 3/4

خطوات ضبط جهاز الاستقبال لاستقبال تردد كرتون نتورك بالعربية

إذا كنت من محبي الرسوم المتحركة وترغب في متابعة برامج “كرتون نتورك بالعربية”، فإليك خطوات بسيطة تساعدك على ضبط جهاز الاستقبال لاستقبال القناة:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال وانتظر حتى تظهر قائمة الإعدادات. اختر من القائمة “إعدادات القنوات” أو “إعدادات التلفزيون”. انتقل إلى خيار “البحث عن القنوات” أو “البحث التلقائي” لإضافة القنوات الجديدة. حدد القمر الصناعي “نايل سات” أو “عرب سات” حسب القمر الذي ترغب في استقبال القناة عليه. بعد ذلك اضغط على بحث. بعد انتهاء البحث، ابحث عن “كرتون نتورك بالعربية” واخترها. بعد ذلك قم بحفظ التغييرات.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة برامجك المفضلة على قناة “كرتون نتورك بالعربية”، والاستفادة من التحديثات المستمرة التي توفرها القناة لضمان تجربة مشاهدة لا تُضاهى.