موبايل حلــو وشيــك.. سعر ومواصفات هاتف Realme 11 5G الجديد ملك الفئة بتاعته!!

يتساءل الكثير من الأشخاص المهتمين بعالم الهواتف الذكية عن سعر ومواصفات هاتف Realme 11 5G، حيث يعتبر هذا الهاتف من أرخص الهواتف التابعة لشركة ريدمي والتي تقوم بتدعيم شبكات الجيل الخامس ويتمتع الهاتف بوجود الكثير من المميزات به حيث يوجد به معدل تحديث يصل الى 120 هرتز ويأتي الهاتف بمعالج 610 بالإضافة إلى وجود ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 8 جيجا بايت ويحتوي الهاتف أيضا على كاميرا خلفية تصل دقتها الى 108 ميجا بيكسل ويتمتع الهاتف ايضا بوجود كاميرا اماميه تصل دقتها بنحو 16 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف Realme 11 5G

يتميز الهاتف بوجود معالج ثماني النواة وتقنية النانو متر.

يتمتع الهاتف بوجود وحدة تخزين تصل الى 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام ووجود ايضا 256 جيجا بايت.

يوجد في الهاتف شاشة بحجم 6.72 بوصة.

يتمتع الهاتف بوجود نظام تشغيل اندرويد 13.

تصل سعد بطارية هذا الهاتف إلى 5000 مللي امبير.

مميزات هاتف Realme 11 5G

يقوم الهاتف بتاع تدعيم منفذ 3.5 ملم في سماعة الأذن.

يوجد بالهاتف بطاريه كبيره تعمل على تدعيم الشحن السريع الذي يصل إلى قوة 67 وات يمكن شحن الهاتف بالكامل في مدة تصل الى ساعه وربع.

يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق.

يدعم الهاتف وجود شريحتين بالإضافة إلى كارت ميموري في نفس الوقت.

تعمل الكاميرا الخلفيه على تقديم تصوير جيد.

سعر هاتف Realme 11 5G

يتوفر هاتف Realm 11 5G في مصر بسعر 11 ألف جنيه مصري للهاتف الذي به ساعة 256 جيجا و8 جيجا رام. يوجد هاتف Realm 11 5G في السعوديه بسعر 800 ريال سعودي يأتي سعر الهاتف في دولة الإمارات بمبلغ 650 درهم اماراتي.

عيوب هاتف Realme 11 5G

يعد هاتف Realme 11 5G من افضل الهواتف التي أطلقتها شركة ريلمي، ولكن هناك بعض العيوب التي يجب أن نعلمكم بها، هذه العيوب هي: