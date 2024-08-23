سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22/8/2024.. 1 دولار كـــام يساوي الانــ في بنــك مصر والبنك الأهلي

يتم البحث بصوره مكثفة عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، من قبل الكثير من المهتمين بعالم التجارة والأوراق المالية وقد استقر سعر الدولار اليوم عند 48.73 جنيه في حالة الشراء وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري ولمعرفة سعر الدولار في جميع البنوك المصرية والأجنبية تابع معنا التالي.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهد سعر الدولار استقرار ملحوظ خلال هذا الاسبوع، حيث بلغ سعر الدور في البنك المركزي الأسعار التالية:

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي في حالة الشراء 48.73 جنيه مصري أما عن حالة البيع فقد بلغ 48.86 جنيه.

جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري في حاله الشراء بنحو 48.74 جنيه أما عن حالة البيع فقد وصل إلى 48.84 جنية.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة في حالة الشراء 48.87 جنيه أما عن حالة البيع فقد بلغ 48.84 جنية.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي في حاله الشراء 48.74 جنيه أما في حاله البيع فقد بلغ 48.84 جنيه.

جاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصر في أبو ظبي في حالة للشراء 48.87 جنيه مصري أما في حالة فى البيع فقد بلغ 48.97 جنيه.

اسعار العملات الاجنبية اليوم

لقد وجدنا البحث يتزايد بشكل مستمر من قبل المستثمرين ورجال الأعمال حول اسعار العملات الأجنبية اليوم، حيث جاءت الاسعار اليوم بالشكل التالي:

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم نحو 54.19 في حاله الشراء اما في حاله البيع فقد وصل 54.36 جنيه مصري.

جاء سعر الجنيه الاسترليني اليوم بنحو مبلغ 63.52 جنيه في حالة الشراء أما عن حالة البيع فقد بلغ 63.73 جنيه مصري.

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم نحو 35.82 جنيه في حالة الشراء أما عن حالة البيع فقد وصل إلى 35.93 جنيه مصري.

نفى البنك المركزي المصري ما قامت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتداوله بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024، وقد أكد أنه قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري حوالي 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية SAIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية حوالي 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول