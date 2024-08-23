“التلفاز والهواتف الذكية: و كيف تسهم الشاشات في أزمة السمنة لدى الأطفال”

السمنة هي تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون في الجسم، ويساعد مؤشر كتلة الجسم على تحديد حالة الوزن لدى جميع الفئات العمرية، حيث يفيد بمعرفة هل الوزن طبيعي أم أن هناك زيادة أو نقصانا بالوزن، والوزن الزائد عند الأطفال هو أن يكون الوزن بالنسبة للطول أكبر من متوسط الوزن الطبيعي بدرجتين وفقا للمعايير الطبيعية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل، وتؤدي بذلك السمنة إلى أضرار ومخاطر صحية كثيرة.

السمنة لدى الأطفال

وجدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية، أو يشاهدون التلفاز في أثناء تناولهم لوجباتهم الغذائية، هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، هناك دراسات تربط بين الوزن الزائد لدى الأطفال واستخدامهم المفرط للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والتلفازات، تتفق العديد من الدراسات على أن قضاء وقت طويل في مشاهدة التلفاز أو استخدام الهواتف الذكية يمكن أن يسهم في زيادة الوزن عند الأطفال.

دراسة برتغالية تربط الوزن الزائد لدى الأطفال

قال الباحثون إن انشغال الأطفال بالشاشات في أثناء تناولهم للطعام