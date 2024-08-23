“التلفاز والهواتف الذكية: و كيف تسهم الشاشات في أزمة السمنة لدى الأطفال”

السمنة هي تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون في الجسم، ويساعد مؤشر كتلة الجسم على تحديد حالة الوزن لدى جميع الفئات العمرية، حيث يفيد بمعرفة هل الوزن طبيعي أم أن هناك زيادة أو نقصانا بالوزن، والوزن الزائد عند الأطفال هو أن يكون الوزن بالنسبة للطول أكبر من متوسط الوزن الطبيعي بدرجتين وفقا للمعايير الطبيعية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل، وتؤدي بذلك السمنة إلى أضرار ومخاطر صحية كثيرة.
السمنة لدى الأطفال
وجدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية، أو يشاهدون التلفاز في أثناء تناولهم لوجباتهم الغذائية، هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، هناك دراسات تربط بين الوزن الزائد لدى الأطفال واستخدامهم المفرط للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والتلفازات، تتفق العديد من الدراسات على أن قضاء وقت طويل في مشاهدة التلفاز أو استخدام الهواتف الذكية يمكن أن يسهم في زيادة الوزن عند الأطفال.
دراسة برتغالية تربط الوزن الزائد لدى الأطفال
قال الباحثون إن انشغال الأطفال بالشاشات في أثناء تناولهم للطعام
- يحول دون إدراكهم أنهم شبعوا، فالأطفال الذين سمح لهم باستخدام الأجهزة الذكية أو مشاهدة التلفاز في أثناء تناول الطعام، كانوا أكثر عرضة بنسبة 15 في المئة لزيادة الوزن مقارنة بأولئك الذين لم يسمح لهم بذلك.
- عرض الباحثون في المؤتمر الأوروبي للسمنة الذي انعقد في البندقية، يوم السبت، النتائج التي توصلوا إليها، مشيرين إلى أنه من المرجح أن تكون أقل من الواقع لأن بعض الآباء ربما لم يعترفوا بالسماح لأطفالهم باستخدام الشاشات في وجبات الإفطار والغداء والعشاء.
- وقالت الدكتورة آنا دوارتي، كبيرة الباحثين “عندما يأكل الأطفال، ويشاهدون شيئا ما على التلفاز أو الهاتف المحمول، فإنّهم يستمرون في تناول الطعام لأن الشاشات تشتّت انتباههم”.
- وقال تام فراي المؤسس المشارك لمؤسسة نمو الطفل “بات الأطفال البدناء يصابون بأمراض مثل السكري الذي كان يصيب البالغين فقط، من الواضح أن ترك الأطفال يأكلون دون وعي أمام التلفاز يضر بصحتهم، ومن المؤسف أن هذا أصبح أسلوب حياة للعديد من العائلات”.