“ترددات قنوات الأفلام 2024: دليلك لأحدث ترددات القنوات السينمائية”

ترددات قنوات الأفلام لعام 2024، إليكم بعض المعلومات، بما أن الترددات قد تتغير من وقت لآخر يوجد 3 أنواع من قنوات الأفلام هم العربي والأجنبي والأطفال، ولكل شخص النوع الذي يميل نحوه، والذي يتم من خلاله تلبية ما تتجه إليه ثقافته، لذا ومن خلال ما يلي سنعرض تردد قنوات الأفلام على النايل سات عربي وأجنبي لتنزيل ما يرغب فيه المتابع على شاشة التلفاز .

معلومات عن الترددات

لتحديث معلومات التردد بشكل دقيق، يمكنك زيارة المواقع الرسمية للقنوات أو استخدام خدمات الاستعلام عن الترددات عبر الأقمار الصناعية مثل “عرب سات” و”نايل سات” وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية التي توفر قوائم حديثة.

تردد قناة MBC 2

اسم القناة MBC2 التردد 11938 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 عمودي

تردد قناة spider Action

اسم القناة سبايدر أكشن التردد 12604 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 أفقي

تردد قناة هالك أكشن

اسم القناة هالك أكشن التردد 10970 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500

تردد قناه هلا افلام

اسم قناه هلا افلام التردد 11679 معامل تصحيح الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500

تردد قناه kana

اسم القناه كانا التردد 12226 معامل تصحيح الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500

تردد قناة أبلة فاهيتا

اسم القناه ابله فاهيتا التردد 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 الاستقطاب افقي

طريقة تنزيل القنوات والترددات على الرسيڤر

من ريموت الرسيفر يتم الضغط على Menu.

اختيار Installation.

اختيار الترددات.

النقر على إضافة تردد جديد والذي يظهر على الشاشة باللون الأحمر.

إدخال التردد في المكان المخصص له بحسب القناة المراد تنزيلها، الاستقطاب ومعدل الترميز الخاص بالقناة.

النقر على OK.

يتم حفظ القناة بعد تحميلها والوصول إليها

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