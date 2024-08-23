“ترددات قنوات الأفلام 2024: دليلك لأحدث ترددات القنوات السينمائية”

ترددات قنوات الأفلام لعام 2024، إليكم بعض المعلومات، بما أن الترددات قد تتغير من وقت لآخر يوجد 3 أنواع من قنوات الأفلام هم العربي والأجنبي والأطفال، ولكل شخص النوع الذي يميل نحوه، والذي يتم من خلاله تلبية ما تتجه إليه ثقافته، لذا ومن خلال ما يلي سنعرض تردد قنوات الأفلام على النايل سات عربي وأجنبي لتنزيل ما يرغب فيه المتابع على شاشة التلفاز .
معلومات عن الترددات
لتحديث معلومات التردد بشكل دقيق، يمكنك زيارة المواقع الرسمية للقنوات أو استخدام خدمات الاستعلام عن الترددات عبر الأقمار الصناعية مثل “عرب سات” و”نايل سات” وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية التي توفر قوائم حديثة.
تردد قناة MBC 2
|اسم القناة
|MBC2
|التردد
|11938
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 عمودي
تردد قناة spider Action
|اسم القناة
|سبايدر أكشن
|التردد
|12604
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 أفقي
تردد قناة هالك أكشن
|اسم القناة
|هالك أكشن
|التردد
|10970
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500
تردد قناه هلا افلام
|اسم قناه
|هلا افلام
|التردد
|11679
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|معدل الترميز
|27500
تردد قناه kana
|اسم القناه
|كانا
|التردد
|12226
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة أبلة فاهيتا
|اسم القناه
|ابله فاهيتا
|التردد
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|الاستقطاب
|افقي
طريقة تنزيل القنوات والترددات على الرسيڤر
- من ريموت الرسيفر يتم الضغط على Menu.
- اختيار Installation.
- اختيار الترددات.
- النقر على إضافة تردد جديد والذي يظهر على الشاشة باللون الأحمر.
- إدخال التردد في المكان المخصص له بحسب القناة المراد تنزيلها، الاستقطاب ومعدل الترميز الخاص بالقناة.
- النقر على OK.
- يتم حفظ القناة بعد تحميلها والوصول إليها
المزيد من المعلومات
- البحث عبر الإنترنت: يمكن أن تجد تحديثات ترددات قنوات الأفلام على مواقع متخصصة في الترددات مثل “ترددات الأقمار الصناعية” أو “مواقع القنوات الفضائية”.
- استشارة خدمة العملاء: إذا كنت مشتركًا في خدمة قنوات معينة، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء للحصول على أحدث الترددات.
- تذكر أن الترددات قد تتغير بناءً على تحديثات الشبكة أو تغييرات في الأقمار الصناعية، لذا من الأفضل التحقق من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات.