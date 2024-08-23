مسابقة الصراخ الغريبة التي تجمع” الأزواج”.. أعرف التفاصيل الان

مسابقة غريبة ومثيرة، هي مسابقة الصراخ لجذب انتباه الأزواج وسيلة غير تقليدية للتسلية أو اختبار قوة الصوت، يمكن أن تكون هذه المسابقات وسيلة للتخفيف من الضغوط أو لتعزيز التفاعل الاجتماعي بطريقة مرحة، هذه المسابقة ليست مجرد اختبار لقوة الصوت، بل هي فرصة لتجربة شيء غير عادي يمكن أن يُضفي لمسة من الفكاهة والحيوية على حياة المتسابقين في عالم يشهد الكثير من الضغوط، تأتي هذه المسابقة لتذكيرنا بأهمية المرح والتواصل في العلاقات.

فكره و اهداف المسابقه

يتحدى الأزواج بعضهم البعض، حيث يقوم كل زوج بالصراخ بصوت عالٍ لجذب انتباه شريكهم، ولكن الأمر لا يقتصر على مجرد الصراخ، بل أيضا يتطلب الإبداع في اختيار الكلمات أو الأصوات التي قد تجعل الرسالة تصل بوضوح خلال مسابقة الغريبة، حصلت ويندي برايس على الوسام الأزرق لنداء زوجها ريستي لتناول العشاء، وأبهرت برايس الحكام بنداء فريد من نوعه، تضمن الرقص النقري والموسيقى، من أهداف هذه المسابقة تعزيز التواصل وتشجيع الأزواج على استخدام طرق غير تقليدية للتواصل بطريقة مرحة، وإضافة عنصر من التسلية إلى الحياة اليومية،وخلق ذكريات عن طريق تقديم تجربة ممتعة ومختلفة قد تظل في الذاكرة طويلاً.

المشاركه في المسابقه

تحديد مكان مناسب وابتكار شعارات مميزة ومرحة لجعل التجربة أكثر حيوية.

كل زوج يتخذ دوره في الصراخ بطريقة لافتة، مع مراعاة أن تكون المنافسة ممتعة وغير مزعجة.

يتم اختيار الفائز عن طريق الحكام بناءً على الإبداع والقدرة على جذب انتباه الشريك بأكثر طريقة ممتعة وفعّالة.

مواقع و اماكن مسابقة الصراخ الغريبة لجذب انتباه الأزواج