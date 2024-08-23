مفيش زن تاني من انهارده.. استقبل الآن تردد قنوات الاطفال وناسة وتوم وجيري وبطوط ” نزلها وفرح أولادك”

تردد قنوات الاطفال من أكثر الترددات التي يبحث عنها الأمهات، ويأتي ذلك مع دخول الاجازة الصيفية، فيريد عدد كبير معرفة تردد القنوات الهادفة والتي تقدم معلومات مهمة للأطفال، فهناك مجموعة من القنوات الآمنة ومن أبرزها قناة وناسة، وقناة طيور الجنة، وأيضا قناة بطوط وميكي، وسنقوم بعرض التفاصيل الخاصة بترددات هذه القنوات خلال السطور القادمة فتابعونا.

تردد قنوات الاطفال

قناة وناسة جاءت في مقدمة قنوات الأطفال، حيث تمكنت من الحصول على الشهرة من خلال محتواها الهادف، ويكون تردد قناة وناسة الجديد بالشكل التالي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة توم وجيري

تعرض قناة توم وجيري مغامرات شيقة بين القط الفأر، يسعد الأطفال بمشاهدتها، ويكون تردد هذه القناة بالشكل التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد : 11354

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة : HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات

القمر : عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة :SD.

تردد قناة بطوط

قناة بطوط من أكثر القنوات التي تعرض أفكار ومعلومات هادفة للأطفال، جعلت الكثير من الأمهات تبحث عن ترددها الجديد بين تردد قنوات الاطفال، ويكون ترددها بالشكل التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: ⅚.

تردد قناة بطوط على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة

من أبرز تردد قنوات الاطفال هو تردد قناه طيور الجنة، الذي جاء على النحو التالي:

تردد قناه طيور الجنة علي القمر الصناعي النايل سات هو :

التردد قناة طيور الجنة هو: 11274.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:3/4.

معامل الاستقطاب هو: افقي.

-تردد القناه علي القمر الصناعي عرب سات هو: