حماية البشرة اثناء الحمل “نصائح وإجراءات مهمة للأمهات الحوامل”

احمد رجب تاريخ النشر تصنيف منوعات
حماية البشرة اثناء الحمل “نصائح وإجراءات مهمة للأمهات الحوامل”

الحمل هو عبارة عن فترة مليئة بالتغيرات الكبيرة، ليس فقط على مستوى الجسم الداخلي، بل أيضاً على سطح البشرة، والتغيرات الهرمونية والجسمانية التي تصاحب الحمل يمكن أن تؤثر بشكل واضح على صحة البشرة، مما يجعل من الضروري أن تكون الأمهات الحوامل على دراية بكيفية العناية ببشرتهن لضمان سلامتهن وسلامة الجنين، مثل البقع الداكنة والتغيرات في لون البشرة إلى الجفاف والحكة، تواجه الأمهات الحوامل العديد من التحديات الجلدية.

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احتياطات مهمة لسلامة الأم والجنين

تتمتع بعض النساء خلال فترة الحمل بإشراقة نضرة وهو ما يطلق عليه الأطباء بريق الحمل، لكن في حالات أخرى يظهر على السيدات التعب والإرهاق وأعراض غير محببة على الجلد،  وتؤكد الدكتورة شفاء الأحمد، أخصائية الطب النسائي والتوليد والطب النسائي التجميلي في مراكز سفن داي الطبية أن على السيدات التخطيط الجيد للحمل ومتابعة مدى استعدادها لذلك والتهيئة له، هناك بعض الاحتياطات والإجراءات الهامة للعناية بالبشرة في أثناء الحمل، مثل استخدام منتجات عناية بالبشرة آمنة، حماية البشرة من الشمس، استخدام واقي الشمس، الحفاظ على ترطيب البشرة، استخدام مرطبات مناسبة، معالجة حب الشباب، اتباع نظام غذائي متوازن، تناول الأطعمة المغذية، تجنب التقشير العنيف، استشارة الطبيب.

مشاكل البشرة أثناء الحمل

 بعض النصائح للأمهات الحوامل

  •  إجراء الأشعة التليفزيونية بشكل دورى
  •  تناول المياه بكثرة
  • قياس ضغط الدم
  • قياس مستويات السكر
  •  تناول المكملات الغذائية
  • ممارسة النشاط اليومى
  • اتباع نظام غذائى صحى

صورة بعنوان كيف تعتني الحامل ببشرة وجهها

اتباع هذه الاحتياطات والإجراءات يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وتخفيف أي مشكلات قد تواجهينها أثناء الحمل، تذكري دائماً أن العناية بالبشرة هي جزء من العناية العامة بصحتك وسلامتك خلال هذه الفترة الخاصة.

أماكن ظهور كلف الحمل

المشاكل التي تواجه المراه اثناء الحمل

تأثر البشرة وقت الحمل يعني وجود مشكلة في هرمون الإستروجين، لأنه يؤثر في الجلد والبشرة والشعر عندما تكون مستويات الإستروجين طبيعية تكون البشرة جيدة، وعند وجود خلل به، أو تعرضه لهرمونات أخرى مثل هرمون الغدة الدرقية، أو نقص الفيتامينات تكون البشرة أكثر عرضة للتصبغات أو الكلف أو حبوب الشباب، وتظهر على الحامل التجاعيد والجفاف، وتبرز مشاكل بالشعر.

معلومات الكاتب
احمد رجب

الكلمة الطيبة تأسر القلوب، وتمحو الضغينة، وهي لك صدقة عند الكريم الرحمن، وإنّ الجانب الأكبر من نجاح الإنسان أو فشله يتحمله الإنسان وحده.

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