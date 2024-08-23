“الأزرق العملاق: ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء الليل”

هو حدث فلكي نادر يحدث عندما يكون هناك قمران مكتملان في نفس الشهر الميلادي، أو عندما يكون هناك قمر مكتمل واحد يحدث خلال فترة زمنية قصيرة بعد قمر مكتمل آخر، لكن في بعض الأحيان، يُستخدم هذا المصطلح أيضًا لوصف ظاهرة تُظهر فيها القمر بشكل أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد بسبب موقعه القريب من الأرض، وهي معروفة باسم “القمر العملاق” أو “سوبر مون” بالإنجليزية، العالم كله كان على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة نسبيا تُسمى القمر الأزرق العملاق، وذلك في مساء يوم 19 أغسطس/آب 2024، حيث يخرج القمر البدر بعد الغروب مباشرة لينير السماء طوال الليل.

القمر الأزرق العملاق

يحدث نتيجة اكتمال قرص القمر ليصبح بدرًا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل في السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في الصباح، وتبلغ نسبة لمعان القمر الأزرق 100% في تمام الساعة التاسعة و29 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، ولأن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 18 إلى 21 أغسطس، والقمر الأزرق ظاهرة حسابية تعتمد على اختلاف طول الشهور القمرية عن الشهور الميلادية، ولا علاقة له باللون الأزرق، بمعنى أن القمر لا يتلون في تلك الليلة باللون الأزرق بأي حال من الأحوال ،وآخر مرة رصد هذا الحدث، في أغسطس 2023، ومن المتوقع حدوث القمر الأزرق المقبل في يناير ومارس 2037.

مواعيد ظهور القمر الأزرق العملاق

القمر الأزرق ظهر يوم الأثنين 19 أغسطس، وهو الأول من 4 أقمار عملاقة متتالية في عام 2024، وهو يستمر من الأحد إلى الأربعاء، علما بأن البدر الأول حدث في 22 يونيو، والثاني في 21 يوليو، والثالث سيحدث في 19 أغسطس، والرابع في 18 سبتمبر.

تم استخدام عبارة “القمر الأزرق” لعدة قرون، ولها أصول بالأدب الإنجليزي في القرن السادس عشر، ففي ذلك الوقت، كان المصطلح يُستخدم للإشارة إلى شيء سخيف أو نادر جدا أو مستحيل الحدوث وبشكل ما، انتقل هذا التعريف إلى ثقافة المزارعين في ولاية ماين، شمال شرق الولايات المتحدة، واستخدموه للتعبير عن تلك الحالة النادرة للبدر.