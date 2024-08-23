ضجة في الفئــة المتوسطة 👏🔥 هاتف Samsung Galaxy A55 بمواصفات جـامدة ضـد الماء وسعر مناسب

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
ضجة في الفئــة المتوسطة 👏🔥 هاتف Samsung Galaxy A55 بمواصفات جـامدة ضـد الماء وسعر مناسب
"بوش" ضجة في الفئــة المتوسطة 👏🔥 هاتف Samsung Galaxy A55 بمواصفات جـامدة ضـد الماء وسعر مناسب

هاتف Samsung Galaxy A55من فئة الهواتف المتوسطة العليا والتي أعلنت عنها شركة سامسونج في الفترة الأخيرة، حيث تحتل شركة سامسونج مكانة كبيرة في السوق المصري، ويعد هذا الهاتف من الهواتف التي تحمل الكثير من الإمكانيات والمميزات التي تجعله من أفضل الخيارات أمام العميل حيث يأتي الهاتف بكاميرا أمامية 32 ميجا بيكسل بالإضافة إلى المعالج القوي والبطارية 5 آلاف أمبير وأما الشحن فهو بقوة 25 وات، وإليكم باقي التفاصيل والسعر في التقرب التالي.

هاتف Samsung Galaxy A55

يتميز هاتف Samsung Galaxy A55.. بالكثير من المميزات التي تجعله ينفرد بعيدا في الإمكانيات والمميزات عن بعض الهواتف من نفس الفئة المتوسطة لفئة سامسونج ويعد من أبرز هذه المميزات ما يلي:

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  • يعد الهاتف هو أول هاتف من شركة سامسونج الفئة المتوسطة يدعم E-sim.
  • بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي على كاميرا تقدم تجربة مختلفة ورائعة من حيث الصور والفيديوهات.
  • الهاتف تم تصميمه من خامات راقية جدا، يتكون من ظهر زجاجي وفريم معدني مع حماية متكاملة ومقاومة للماء كذلك.
  • يقدم لك الهاتف أفضل أداء وذلك لاحتوائه على معالج سامسونج Exynos 1480، كما تم تطوير المعالج الرسومي وذلك حتى تحصل على أفضل أداء في الألعاب.
  • أما عن السماعات الخارجية فهي لنظام ستريو وذلك للحصول على جودة صوت عالية جدا.
  • شاشة الهاتف امولد بدقة +fhd كما أن مساحتها كبيرة وهي تدعم معدل تحديث 120 هرتز وذلك بسطوع جيد تحت الشمس.
  • كما أن بطارية الجهاز سعة 5000 مللي امبير وتدعم يؤعة شحن 25 وات

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سعر الهاتف

أما بالنسبة إلى سعر هاتف Samsung Galaxy A55.. فهو يتمثل في التالي:

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  • يبلغ سهر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 18500 جنية، وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 19800 جنية .
  • أما في السعودية لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام يبلغ سعره 1150 ريال، والنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام يبلغ سعره 1450 ريال.

هاتف Samsung Galaxy A35

الهاتف Samsung Galaxy A35 هو هاتف لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد، ولذلك لا توجد معلومات مؤكدة عن مواصفاته أو ميزاته حتى الآنعادةً ما تكون هواتف سلسلة Galaxy A من سامسونج موجهة للفئة المتوسطة، وتتميز بتوازن جيد بين السعر،  والمواصفات.

من المتوقع أن يحتوي الهاتف على:

  • شاشة Super AMOLED بحجم قد يتراوح بين 6.4 إلى 6.7 بوصة، بدقة FHD+.
  • معالج متوسط الأداء من فئة Exynos أو Snapdragon.
  • كاميرا خلفية متعددة العدسات قد تتضمن كاميرا رئيسية بدقة تتراوح بين 48 إلى 64 ميجابكسل.
  • بطارية بسعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير أو أكثر، مع دعم الشحن السريع.
  • سعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسيع باستخدام بطاقة microSD.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A35

عيوب هاتف Samsung Galaxy A35 يريد معرفته عدد كبير من الراغبين في شراء هذا الهاتف، حيث يمتلك هذا مجموعة من العيوب الطفيفة، هذه العيوب هي:

  • لا يدعم الهاتف منفذ سماعات الاذن الـ 3.5 ملم .
  • حواف الشاشة كبيرة شكل ملحوظ.
  • سرعة الشحن الـ 25 واط فليست الافضل.
  • لا يوجد شاحن في الكرتونة، ستحتاج إلى شراء الشاحن بشكل منفصل.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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